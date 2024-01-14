«Локомотив-Кубань» в четвертый раз подряд выиграл у ЦСКА

Гости мощно начали игру, к 15-й минуте поведя 43:27. Однако в начале 3-й четверти краснодарская команда совершила рывок 18:3 и вышла вперед — 65:56. На это ЦСКА ответил своим рывком 14:2, и за 5 минут до конца счет был равным, 77:77.

В этот момент игру на себя взял форвард «Локо» ДеВон Акун-Перселл — он набрал 8 очков подряд. Отыграться еще раз у московской команды не хватило ни времени, ни сил.

Это поражение стало для ЦСКА всего лишь третьим в 21 матче, притом два из них армейцам нанес как раз «Локомотив-Кубань». Всего же с учетом прошлого сезона и матчей Суперкубка «Локо» выиграл у москвичей в четвертый раз подряд.