«Локомотив-Кубань» в четвертый раз подряд выиграл у ЦСКА
Баскетболисты краснодарского «Локо» 13 января победили лидера чемпионата, московский ЦСКА – 89:85
В Краснодаре 13 января прошел главный матч тура Единой лиги ВТБ — местный «Локомотив-Кубань», занимающий на данный момент третье место в чемпионате, играл с лидером турнира, московским ЦСКА.
Гости мощно начали игру, к 15-й минуте поведя 43:27. Однако в начале 3-й четверти краснодарская команда совершила рывок 18:3 и вышла вперед — 65:56. На это ЦСКА ответил своим рывком 14:2, и за 5 минут до конца счет был равным, 77:77.
В этот момент игру на себя взял форвард «Локо» ДеВон Акун-Перселл — он набрал 8 очков подряд. Отыграться еще раз у московской команды не хватило ни времени, ни сил.
Это поражение стало для ЦСКА всего лишь третьим в 21 матче, притом два из них армейцам нанес как раз «Локомотив-Кубань». Всего же с учетом прошлого сезона и матчей Суперкубка «Локо» выиграл у москвичей в четвертый раз подряд.
«Я совру вам, если я скажу, что я не рад победе и не горжусь ребятами», сказал после матча главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич. «Но нельзя позволить себе думать, что мы уже добились чего-то важного. Сезон продолжается, имеет значение только то, как мы будем играть в конце сезона и на каком итоговом месте окажемся».
После этой победы краснодарская команда делит 2-3 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Следующий домашний матч «Локо» проведет 24 января против белорусского «МИНСКА».
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