«Ленфильм» проведет для начинающих кинематографистов со всей России бесплатную лабораторию

Участники, прошедшие отбор, будут в течение года учиться и разрабатывать сценарии дебютных полнометражных фильмов. Среди кураторов лаборатории значатся Александр Велединский, Николай Хомерики, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Марина Разбежкина, Анна Пармас, Любовь Борисова, Бакур Бакурадзе, Наталия Мещанинова. Мастерами выступят Александра Васнецова и Всеволод Коршунов.

Обучение в лаборатории включает три очные сессии в июне, сентябре и декабре, во время которых дебютанты будут участвовать в семинарах и обсуждать свои сценарии с мастерами, лекторами и кураторами на киностудии «Ленфильм».

Подать заявку на котбор может режиссер (самостоятельно или вместе со сценаристом), имеющий как минимум одну снятую работу. Например, короткий метр или документальный фильм.

Заявка включает: сценарий полнометражного дебютного фильма, синопсис и аннотацию фильма, творческие биографии авторов, режиссерскую экспликацию, мотивационное письмо, портфолио (одну законченную киноработу).

Подобности можно узнать на сайте lenfilm-debut.ru. Заявки принимаются до 31 марта. Участие в лаборатории бесплатно. Организаторы оплатят проезд и проживание участников в Санкт-Петербурге на время очных занятий.