В Краснодаре пройдет выставка живописи «Иные миры»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»

В краснодарской галерее «Арт-союз» 2 февраля откроется ретроспективная выставки живописи Ирины Абрамовой «Иные миры» (16+)

В экспозиции собраны работы художницы разных лет, которые составляют часть серий «Портреты друзей и учеников», «Орнамент», «Настроение». Коллекция из более 40 живописных полотен объединена общей творческой задачей: через визуальный ряд прийти к осознанию мировых взаимодействий, в частности — увидеть символ и смысл, вмещающий во времени предметы, идеи и события.

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«Одна форма материи превращается у нее в другую, мир существует как система трансформаций. Ирине Абрамовой удается донести до зрителя тот энергетический импульс , который движет человеческое сознание к эстетическим прозрениям», — объяснили в галерее.

Выставка будет работать до 11 февраля по адресу улица Октябрьская, 51.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 6 февраля откроется экспозиция «Жизнь и ее отражение». В едином пространстве собрали более 50 работ современных художников-реалистов. 

Афиша Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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