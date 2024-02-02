В Краснодаре пройдет выставка живописи «Иные миры»
В краснодарской галерее «Арт-союз» 2 февраля откроется ретроспективная выставки живописи Ирины Абрамовой «Иные миры» (16+)
В экспозиции собраны работы художницы разных лет, которые составляют часть серий «Портреты друзей и учеников», «Орнамент», «Настроение». Коллекция из более 40 живописных полотен объединена общей творческой задачей: через визуальный ряд прийти к осознанию мировых взаимодействий, в частности — увидеть символ и смысл, вмещающий во времени предметы, идеи и события.
Читайте также:
«Одна форма материи превращается у нее в другую, мир существует как система трансформаций. Ирине Абрамовой удается донести до зрителя тот энергетический импульс , который движет человеческое сознание к эстетическим прозрениям», — объяснили в галерее.
Выставка будет работать до 11 февраля по адресу улица Октябрьская, 51.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 6 февраля откроется экспозиция «Жизнь и ее отражение». В едином пространстве собрали более 50 работ современных художников-реалистов.