В Краснодаре пройдет выставка живописи «Иные миры»

В экспозиции собраны работы художницы разных лет, которые составляют часть серий «Портреты друзей и учеников», «Орнамент», «Настроение». Коллекция из более 40 живописных полотен объединена общей творческой задачей: через визуальный ряд прийти к осознанию мировых взаимодействий, в частности — увидеть символ и смысл, вмещающий во времени предметы, идеи и события.

«Одна форма материи превращается у нее в другую, мир существует как система трансформаций. Ирине Абрамовой удается донести до зрителя тот энергетический импульс , который движет человеческое сознание к эстетическим прозрениям», — объяснили в галерее.

Выставка будет работать до 11 февраля по адресу улица Октябрьская, 51.