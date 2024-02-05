В Краснодаре можно посмотреть фильм «Вонка» с Тимоти Шаламэ

По сюжету, главному герою, который мечтает открыть свой первый магазин и стать настоящим шоколатье, предстоит противостояние объединению других мастеров. Заглавную роль в картине исполнит Тимоти Шаламе. В фильме также примут участие Киган-Майкл Кей, Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон, Оливия Колман, Джим Картер, Хью Грант.

В афише кинотеатра следует искать картину «Через Москву», это короткометражная работа Руслана Лагутина. Фильм «Вонка» демонстрируют в качестве предсеансового обслуживания, как и все голливудские новинки. Напомним, их официальный прокат в России приостановили в 2022 году. Подробно о теневой схеме проката Юга.ру рассказывали здесь.

Стоимость билетов от 380 рублей, фильм будут показывать до 14 февраля включительно.