В Краснодаре можно посмотреть фильм «Вонка» с Тимоти Шаламэ

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Вилли Вонка» © Скриншот видео с YouTube-канала «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание»
    Кадр из трейлера к фильму «Вилли Вонка» © Скриншот видео с YouTube-канала «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание»

В краснодарском кинотеатре в рамках предсеансового обслуживания показывают фильм «Вонка» (18+) (18+)

Картину студии Warner Bros. Pictures можно посмотреть в кинотеатрах сети «Монитор».

По сюжету, главному герою, который мечтает открыть свой первый магазин и стать настоящим шоколатье, предстоит противостояние объединению других мастеров. Заглавную роль в картине исполнит Тимоти Шаламе. В фильме также примут участие Киган-Майкл Кей, Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон, Оливия Колман, Джим Картер, Хью Грант.

В афише кинотеатра следует искать картину «Через Москву», это короткометражная работа Руслана Лагутина. Фильм «Вонка» демонстрируют в качестве предсеансового обслуживания, как и все голливудские новинки. Напомним, их официальный прокат в России приостановили в 2022 году. Подробно о теневой схеме проката Юга.ру рассказывали здесь.

Стоимость билетов от 380 рублей, фильм будут показывать до 14 февраля включительно.

Напомним, в Краснодаре 17 февраля, за пять дней до всероссийского старта, состоится предпремьерный показ аниме «Рыбка Поньо на утёсе» (16+).

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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В Краснодаре можно посмотреть фильм «Вонка» с Тимоти Шаламэ
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