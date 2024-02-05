В Краснодаре можно посмотреть фильм «Вонка» с Тимоти Шаламэ
В краснодарском кинотеатре в рамках предсеансового обслуживания показывают фильм «Вонка» (18+) (18+)
Картину студии Warner Bros. Pictures можно посмотреть в кинотеатрах сети «Монитор».
По сюжету, главному герою, который мечтает открыть свой первый магазин и стать настоящим шоколатье, предстоит противостояние объединению других мастеров. Заглавную роль в картине исполнит Тимоти Шаламе. В фильме также примут участие Киган-Майкл Кей, Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон, Оливия Колман, Джим Картер, Хью Грант.
В афише кинотеатра следует искать картину «Через Москву», это короткометражная работа Руслана Лагутина. Фильм «Вонка» демонстрируют в качестве предсеансового обслуживания, как и все голливудские новинки. Напомним, их официальный прокат в России приостановили в 2022 году. Подробно о теневой схеме проката Юга.ру рассказывали здесь.
Стоимость билетов от 380 рублей, фильм будут показывать до 14 февраля включительно.
Напомним, в Краснодаре 17 февраля, за пять дней до всероссийского старта, состоится предпремьерный показ аниме «Рыбка Поньо на утёсе» (16+).