Жители краснодарской станицы пожаловались на проблемы с водой. Спросили мэрию

В конце января 2024 года в редакцию Юга.ру обратились жители станицы Старокорсунской и рассказали о проблемах с водоснабжением. Они заявили, что власти Краснодара пообещали построить в населенном пункте новую скважину для нормальной подачи ресурса: «На сегодняшний день новой скважины до сих пор нет, ситуация с каждым днём становится всё хуже и хуже. Давления в системе нет, в выходные дни воды нет вовсе, и это только зима. Летом проблема усугубится, воды не будет совсем, как и происходит каждый год. Если сейчас в снег и дождь проблемы с водой в станице, то что же будет летом?»

В июле 2023 года мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал жителям пробурить скважину до конца года.



«Мы неоднократно фиксировали проблему нехватки воды. Скважины здесь нужны, это очевидно. Поэтому до конца года планируем открыть ещё. Это поможет обеспечить жителей дополнительным объемом воды и повысить надёжность её поставки», — заявил глава города летом.



Юга.ру обратились в мэрию за разъяснениями. 2 февраля замглавы Краснодара Максим Онищенко сообщил нашей редакции, что перебои с ресурсом в станице Старокорсунской возникли из-за добычи подземных вод:



«Водоснабжение в станице Старокорсунской осуществляется из шести артезианских скважин. МУП ЖКХ «Корсунское» получена лицензия на добычу подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения сельского населенного пункта с установленным уровнем добычи подземных вод 1903,4 м3/сут. В связи с увеличением количества проживающих на территории сельского округа, в часы максимального разбора холодной воды, существуют перебои с водоснабжением, обусловленные недостаточным подъемом артезианской воды из подземных источников».

По словам Онищенко, на момент его ответа все станичные скважины работают в штатном режиме, а давление в системе соответствует норме. Замглавы города признал, что для бесперебойного водоснабжения в Старокорсунской необходимо пробурить дополнительные скважины на существующих водозаборах. Одну из них планируют начать строить в первом квартале 2024 года:



«Предприятием заключен контракт на выполнение работ по строительству артезианской скважины на территории водозабора «Никитенский», в рамках которого будет выполнено бурение разведочно-эксплуатационной скважины для целей водоснабжения, что увеличит уровень добычи подземных вод. Работы планируется провести в первом квартале 2024 года. После завершения строительно-монтажных работ будет проведена работа по оформлению специальной документации.

В настоящее время проводится работа по оформлению земельно-правовой документации под водозаборами «Мировской», «Детский дом», «Чонгарский», «Разъезд 105 км» в целях дальнейшего проведения работ по бурению скважин и получению лицензии на пользование недрами».



Также Онищенко рассказал, что в мэрию Краснодара и администрацию Старокорсунского сельского округа поступали обращения от жителей станицы по данному вопросу. Они жаловались на низкое давление и отсутствие питьевой воды в дневное время в системе центрального водоснабжения.