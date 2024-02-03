Bloomberg оценил состояние Сергея Галицкого в 5,79 млрд долларов. Бизнесмен поднялся в рейтинге

Краснодарский бизнесмен занял 454 место в топ-500 миллиардеров по версии Bloomberg

По данным агентства, состояние Сергея Галицкого с начала года выросло на 49,9 млн долларов. А общий собственный капитал краснодарского бизнесмена оценили в 5,79 млрд долларов. Напомним, в конце 2023 года владелец футбольного клуба «Краснодар» занимал 481 строчку рейтинга.

Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Цифры обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке. Так, в графе о последних изменениях днем 3 февраля указано, что, по расчетам агентства, Галицкий потерял 49,5 млн долларов.

© скриншот страницы сайта www.bloomberg.com/billionaires

На первом месте в рейтинге Илон Маск с состоянием 205 млрд долларов, на втором — Бернар Арно, на третьей строчке расположился Джефф Безос, у обоих по 185 млрд долларов.

Среди российских миллиардеров самым богатым на 3 февраля 2024 года Bloomberg называет Владимира Потанина, его состояние агентство оценило в 31,5 млрд долларов. Бизнесмен занимает 46 строчку рейтинга.