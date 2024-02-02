Мэрия Краснодара сообщила, что инвестор намерен подготовить проект реконструкции «Авроры» уже в 2024 году

1 февраля «Ведомости Юг» узнали у пресс-службы мэрии Краснодара, что проектная документация для реконструкции кинотеатра «Аврора» может быть доработана уже в 2024 году.

«Согласно тексту соглашения, проект должен быть выполнен до 30 сентября 2026 года. Однако инвестор планирует завершить эту работу раньше — до конца 2024 года», — сказали сотрудники администрации.