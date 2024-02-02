Компания Галицкого планирует завершить проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре до конца 2024 года

Краснодарский край

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  • Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Мэрия Краснодара сообщила, что инвестор намерен подготовить проект реконструкции «Авроры» уже в 2024 году

1 февраля «Ведомости Юг» узнали у пресс-службы мэрии Краснодара, что проектная документация для реконструкции кинотеатра «Аврора» может быть доработана уже в 2024 году.

«Согласно тексту соглашения, проект должен быть выполнен до 30 сентября 2026 года. Однако инвестор планирует завершить эту работу раньше — до конца 2024 года», — сказали сотрудники администрации.

Вид сверху:

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году мэрия Краснодара и компания Сергея Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение. Тогда кинотеатра хотели отремонтировать до конца 2024 года. Для реконструкции собирались привлечь зарубежного подрядчика, но из-за спецоперации от этих планов отказались, а соглашение с «Инвестстроем» продлили до 2028-го.

Когда «Аврору» закрыли на реконструкцию в 2014 году, реставрацию фасада оценивали в 134 млн рублей. В 2019-м по соглашению Галицкого и мэрии планирующиеся работы стоили 2,8 млрд рублей. Актуальная сумма инвестиций пока не известна.

Аврора Благоустройство Краснодар

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Компания Галицкого планирует завершить проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре до конца 2024 года
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