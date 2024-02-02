Компания Галицкого планирует завершить проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре до конца 2024 года
Мэрия Краснодара сообщила, что инвестор намерен подготовить проект реконструкции «Авроры» уже в 2024 году
1 февраля «Ведомости Юг» узнали у пресс-службы мэрии Краснодара, что проектная документация для реконструкции кинотеатра «Аврора» может быть доработана уже в 2024 году.
«Согласно тексту соглашения, проект должен быть выполнен до 30 сентября 2026 года. Однако инвестор планирует завершить эту работу раньше — до конца 2024 года», — сказали сотрудники администрации.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году мэрия Краснодара и компания Сергея Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение. Тогда кинотеатра хотели отремонтировать до конца 2024 года. Для реконструкции собирались привлечь зарубежного подрядчика, но из-за спецоперации от этих планов отказались, а соглашение с «Инвестстроем» продлили до 2028-го.
Когда «Аврору» закрыли на реконструкцию в 2014 году, реставрацию фасада оценивали в 134 млн рублей. В 2019-м по соглашению Галицкого и мэрии планирующиеся работы стоили 2,8 млрд рублей. Актуальная сумма инвестиций пока не известна.