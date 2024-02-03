В Сочи объявили штормовое предупреждение и закрыли зимние пляжи

Краснодарский край

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  • Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Сочи. На курорте ожидают сильный снег, гололед и высокие волны

Пик непогоды в Сочи придется на 4 и 5 февраля, прогнозируют синоптики. Экстренное предупреждение будет действовать до конца суток 6 февраля. Городские власти закрыли зимние пляжи курорта. В ближайшие дни в море могут быть четырехметровые волны, также есть опасность формирования смерчей.

«На заседании комиссии по ЧС скоординировали расстановку сил и средств города. В дорожном комплексе на дежурстве более двухсот единиц техники, по ЖКХ в готовности более четырёхсот человек. Под особым контролем наши отдалённые населённые пункты. В социально значимых учреждениях, на объектах инфраструктуры и в точках возможных подтоплений организовано дежурство», — сообщается в телеграм-канале мэра Сочи.

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Также в мэрии рассказали, что часть горнолыжных трасс на Красной Поляне временно недоступны для катания. На территории курорта до конца 6 февраля действует штормовое предупреждение по лавиноопасности в местности выше 1 тыс. метров.

Как писали Юга.ру, на выходных в Краснодарском крае ожидаются дождь, гроза и ветер до 23 м/с, подробнее читайте здесь.

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В Сочи объявили штормовое предупреждение и закрыли зимние пляжи
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