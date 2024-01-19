В горах Сочи бесплатно учат искать и спасать людей, попавших под лавину

Под снегом на полигоне заранее прячут специальные датчики-мишени, управляемые с помощью пульта. «Спасатели» должны найти и откопать одного из «пострадавших». Если щуп ученика попадает в мишень, то сенсор движения под ней передает сигнал на пульт. Когда одна цель обнаружена, можно искать следующую.

На тренировках отрабатывают технику индивидуального и командного поиска людей, попавших под лавину. Занятия проводят высококвалифицированные специалисты Противолавинной службы курорта «Роза Хутор».

Любой желающий старше 18 лет. Попасть на полигон можно на лыжах или сноуборде, но уровень катания не важен — программа подойдет как начинающим, так и опытным райдерам.

Когда работает полигон и как записаться на тренировку?

В зимнем сезоне (в зависимости от погодных условий) будут работать две площадки. Бесплатные тренировки проходят по средам и субботам с 12.30 до 15.30. Лавинное снаряжение — бипер, лопату и щуп — выдают на время занятия также бесплатно.​

С момента открытия полигона в 2020 году тренировки здесь прошли около 1600 человек.