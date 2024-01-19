В горах Сочи бесплатно учат искать и спасать людей, попавших под лавину

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» вновь заработал тренировочный лавинно-спасательный полигон

На тренировках отрабатывают технику индивидуального и командного поиска людей, попавших под лавину. Занятия проводят высококвалифицированные специалисты Противолавинной службы курорта «Роза Хутор».

Как проходит тренировка?

Под снегом на полигоне заранее прячут специальные датчики-мишени, управляемые с помощью пульта. «Спасатели» должны найти и откопать одного из «пострадавших». Если щуп ученика попадает в мишень, то сенсор движения под ней передает сигнал на пульт. Когда одна цель обнаружена, можно искать следующую.

  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Что делать, если сошла лавина:

Кто может посетить полигон?

Любой желающий старше 18 лет. Попасть на полигон можно на лыжах или сноуборде, но уровень катания не важен — программа подойдет как начинающим, так и опытным райдерам. 

Когда работает полигон и как записаться на тренировку?

В зимнем сезоне (в зависимости от погодных условий) будут работать две площадки. Бесплатные тренировки проходят по средам и субботам с 12.30 до 15.30. Лавинное снаряжение — бипер, лопату и щуп — выдают на время занятия также бесплатно.​ 

С момента открытия полигона в 2020 году тренировки здесь прошли около 1600 человек.

Записаться на тренировку и уточнить детели можно в WhatsApp по номеру +7 (964) 948-56-49.

Как писали Юга.ру, гости «Роза Хутор» могут застраховать здоровье и прокатное оборудование. А недавно на одной из трасс курорта запустили новое зимнее разлечение — катание на тобоггане.

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