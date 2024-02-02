На выходных в Краснодарском крае ожидаются дождь, гроза и ветер до 23 м/с

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 3-5 февраля

На выходных будет облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах гололедица. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в отдельных районах до 23 м/с.

Температура воздуха ночью 4 февраля 0-5 °С, днем 5-10 °С. В горах ночью -5…-10 °С, днем 0…-5 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха ночью 2-7 °С, днем 7-12 °С.

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