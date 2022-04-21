Яхта, которую приписывают Олегу Дерипаске, пришвартовалась в Сочи. Ее оценивают в 58 млн долларов

Краснодарский край

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  • © Скриншот с телеграм-канала t.me/gorodsochi
    © Скриншот с телеграм-канала t.me/gorodsochi

Яхта миллиардера Олега Дерипаски пришвартовалась в Имеретинском порту на федеральной территории «Сириус»

Как пишет РБК Краснодар, яхта Clio, которую приписывают миллиардеру, зашла в акваторию Черного моря 18 апреля через Босфорский залив. Сейчас она пришвартована в порту «Имеретинский». Издание пишет, что ее стоимость оценивают в 58 млн долларов.

По данным сайта Sale.ruyachts.com, суперяхта длиной чуть более 72 м имеет 9 кают. Ее построили в 2004 году на верфи Lürssen недалеко от Бремена.

По данным сайта «Корабел.ru», 30 марта судно отплыло из порта Мале (Мальдивы). 16 апреля ее заметили в турецком порту Гечек.

Еще одна связанная с Дерипаской яхта — 29-метровая моторная Elden — находится в районе судоверфи «Алексино Порт Марина» в Новороссийске.

В 2022 году миллиардер Олег Дерипаска попал под персональные санкции Великобритании после начала «специальной операции» в Украине. Санкции предполагают заморозку активов бизнесмена, запрет транзакций с гражданами Великобритании и зарегистрированными в стране организациями, запрет на въезд в Великобританию и транспортные санкции.

Ранее Юга.ру писали, что Олег Дерипаска занял 45 место в рейтинге самых богатых россиян и 1 тыс. 729 место — в мировом. Его состояние оценивается в 1,7 млрд долларов. В 2021 году его состояние оценивалось в 3,8 млрд долларов, по версии журнала Forbes.

Деньги Олег Дерипаска Сочи Финансы

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Яхта, которую приписывают Олегу Дерипаске, пришвартовалась в Сочи. Ее оценивают в 58 млн долларов
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