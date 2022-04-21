Яхта, которую приписывают Олегу Дерипаске, пришвартовалась в Сочи. Ее оценивают в 58 млн долларов

Как пишет РБК Краснодар, яхта Clio, которую приписывают миллиардеру, зашла в акваторию Черного моря 18 апреля через Босфорский залив. Сейчас она пришвартована в порту «Имеретинский». Издание пишет, что ее стоимость оценивают в 58 млн долларов.

По данным сайта Sale.ruyachts.com, суперяхта длиной чуть более 72 м имеет 9 кают. Ее построили в 2004 году на верфи Lürssen недалеко от Бремена.

По данным сайта «Корабел.ru», 30 марта судно отплыло из порта Мале (Мальдивы). 16 апреля ее заметили в турецком порту Гечек.