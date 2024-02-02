Чиновники объяснили вырубку деревьев в Краснодарском лесопарке

26 января в соцсетях появилась информация о том, что в микрорайоне Гидростроителей начали вырубать лес. Жители обнаружили свежеспиленные деревья на территории Краснодарского лесопарка.

В Краснодаре в 2023 году открыли Николаевский бульвар с амфитеатром с видом на туалет:

1 февраля городские власти сообщили, что эта рубка — санитарная:

«Специалисты выявили заражённые и больные деревья, в том числе и те, которые на первый взгляд могут казаться здоровыми. Стволы деревьев не будут вывозить — их измельчат и рассыплют вокруг в качестве удобрения для здоровых».



Как пишет МЦУ «Краснодар», высадку новых деревьев доверят «неравнодушным жителям района».