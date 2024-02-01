В Сочи по решению суда снесут здание пансионата

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Суд постановил снести в Сочи в районе мыса Видный недостроенный пансионат

В ноябре 2023 года администрация курорта выиграла спор с владельцами недостроенного здания лечебного корпуса и двух гостевых домов. Их возведением занимались «Центр М» и агрокомпания «Зима». Суд признал оздоровительный объект самостроем и постановил снести. Объекты находятся в районе мыса Видный на территории, прилегающей к санаторию «Победа».

Позже «Центр М» подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решение, но в её принятии отказали.

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Возведение пансионата началось в 2006 году. Застройщик (тогда еще «Сочитоннельдорстрой») планировал создать 11-этажный спальный и 5-этажный лечебный корпус. После окончания олимпийской стройки компанию признали банкротом, а здания вместе с правом аренды участка перешли к «Центр М» и «Зима». В 2022 году прокуратура выявила на объекте нарушения градостроительных норм. Суд установил, что спорные строения небезопасны.

Как писали Юга.ру, девять новых санаториев и отелей намерены открыть в Кисловодске в 2024 году. Инвестиции в строительство составят 8 млрд 260 млн рублей.

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