В Сочи по решению суда снесут здание пансионата

В ноябре 2023 года администрация курорта выиграла спор с владельцами недостроенного здания лечебного корпуса и двух гостевых домов. Их возведением занимались «Центр М» и агрокомпания «Зима». Суд признал оздоровительный объект самостроем и постановил снести. Объекты находятся в районе мыса Видный на территории, прилегающей к санаторию «Победа».

Позже «Центр М» подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решение, но в её принятии отказали.