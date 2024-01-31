Прокуратура выявила незаконную продажу участка леса в Абрау-Дюрсо

Его площадь составляет 1 тыс. кв. метров. Участок на землях лесного фонда на основании договора купли-продажи отдали в собственность физическому лицу для индивидуального жилищного строительства.

Как Юга.ру узнали в администрации Новороссийска, в 2016 году мэрия сформировала и передала участок в аренду по заявлению гражданина. Других желающих принять участие в аукционе не нашлось. В 2019 году арендатор построил на территории капитальное строение и воспользовался правом выкупить участок.

«Учитывая, что объект капитального строительства, расположенный на арендованном земельном участке, состоит на государственном кадастровом учете, а также имеется запись о праве собственности, администрацией муниципального образования был заключен договор его купли-продажи. В ходе проверки установлено, что вышеуказанный участок пересекает земли лесного фонда Новороссийского лесничества», — сообщила заместитель главы Екатерина Степаненко.