Прокуратура выявила незаконную продажу участка леса в Абрау-Дюрсо
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконной продажи администрацией Новороссийска земельного участка в поселке Абрау-Дюрсо
Его площадь составляет 1 тыс. кв. метров. Участок на землях лесного фонда на основании договора купли-продажи отдали в собственность физическому лицу для индивидуального жилищного строительства.
Как Юга.ру узнали в администрации Новороссийска, в 2016 году мэрия сформировала и передала участок в аренду по заявлению гражданина. Других желающих принять участие в аукционе не нашлось. В 2019 году арендатор построил на территории капитальное строение и воспользовался правом выкупить участок.
«Учитывая, что объект капитального строительства, расположенный на арендованном земельном участке, состоит на государственном кадастровом учете, а также имеется запись о праве собственности, администрацией муниципального образования был заключен договор его купли-продажи. В ходе проверки установлено, что вышеуказанный участок пересекает земли лесного фонда Новороссийского лесничества», — сообщила заместитель главы Екатерина Степаненко.
Читайте также:
Прокуратура Краснодарского края направила иск в суд для устранения нарушений. Иск полностью удовлетворили. Суд признал право собственности физлица на земельный участок отсутствующим, а результаты межевания земельного участка — недействительными, сообщили в ведомстве.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае «Агрокомплекс им. Ткачева» отсудил два участка площадью 810 га. Исходя из материалов дела, в начале 2000-х годов они принадлежали региону.