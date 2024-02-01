Краснодарский край опередил Москву по недоступности жилья для местных жителей

Для покупки одного квадратного метра в новостройках Краснодарского края потребуется 7,19 средних зарплат по региону

Кубань значительно обгоняет Москву и остальные регионы и города, участвующие в исследовании платформы bnMAP.pro. Расчеты аналитиков показали, что средняя стоимость 1 кв. метра на первичном рынке Краснодарского края по итогам декабря 2023 года составила 406,5 тыс. рублей, а средняя зарплата — 56,5 тыс. рублей. То есть жителям Кубани нужно 7,19 средних зарплат для покупки 1 кв. метра.

Цена за «квадрат» в новостройках Москвы выше — 537,8 тыс. рублей. Однако благодаря более высокому уровню зарплат (134 тыс. рублей) накопить на 1 кв. метр первичного жилья в столице можно за четыре месяца. Сам Краснодар находится на шестом месте с показателем в 2,48 зарплаты за 1 кв. метр.

Кубань занимает второе место после столицы по цене за метр, но такую статистику обеспечивает региону Сочи. На курорте за 2023 год средняя стоимость «квадрата» выросла на 21% и составила 628,2 тыс. рублей.