Сочи стал единственным городом России, где в 2023 году подешевело жилье

За 2023 год средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости России выросла в 69 крупных городах из 70

Самый заметный годовой прирост зафиксирован в Челябинске. По сравнению с показателем января прошлого года средняя цена 1 кв. метра выросла на 47,3% и составила 94,2 тыс. рублей. Второе место занял Магнитогорск, за год «квадрат» на рынке готового жилья подорожал на 40,3%, до 77 тыс. руб. На третьей позиции Нижний Тагил (+36,4%, до 61,5 тыс. рублей), на четвертом месте Владикавказ (+33,7%, до 94,9 тыс. рублей), на пятом — Волжский (+32,9%, до 82,9 тыс. рублей).

В Москве рост средней цены 1 кв. метра на вторичном рынке за год составил 7,6%, до 328,4 тыс. рублей.

Снижение стоимости зафиксировано только в Сочи: –2,9%, до 253,1 тыс. рублей.