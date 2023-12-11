В Краснодаре спрос на новостройки вырос на 81%

Краснодар попал в топ городов, где больше всего вырос спрос на первичное жилье

В ноябре 2023 года спрос увеличился на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Краснодар опередил только Омск с показателем 87%. Следом идет Брянск с ростом на 80%, Екатеринбург (61%), Калининград (55%).

В столицах спрос на новостройки снизился — на 30% в Москве и на 18% в Санкт-Петербурге. В целом по стране потребность в жилье увеличилась на 21%, сообщает пресс-служба «Авито Недвижимость».

Кроме того, россияне стали быстрее приобретать квартиры в новостройках. Так, в Сочи в среднем объявление о продаже снимают через 72 дня, в Краснодаре — через 93.

Как писали Юга.ру, Краснодар стал лидером среди городов по разнице стоимости новостроек и вторички. Разрыв составил 42%.