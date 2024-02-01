В 2024 году лайнер Astoria Grande совершит 47 круизов из Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande в 2024 году поедет из Сочи в Турцию и Египет

В 2024 году лайнер Astoria Grande осуществит из Сочи 47 круизов в Египет и Турцию. Список всех маршрутов опубликован на сайте перевозчика.

Генеральный агент по продажам Astoria Grande ООО «Судоходная компания «Аквилон» рассказал об итогах прошлого круизного сезона и планах на новый. «Если в 2022 году Astoria Grande совершила 20 круизов, то в 2023-м их состоялось уже 39. Не секрет, что в следующем сезоне мы анонсировали и открыли продажу уже 47 круизов. Программа начинается в марте и продлится до конца января 2025 года», — поделился гендиректор ООО «СК «Аквилон» Станислав Наумов. Также в 2024 году лайнер увеличит количество тематических круизов.

Напомним, что с января по апрель 2023 года лайнер Astoria Grande перевез из Сочи 15 тыс. туристов. Летом 2023 года грузинские активисты дважды выступали против судна. Туроператору пришлось убрать Батуми из маршрута Astoria Grande.

Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году круизный лайнер «Владимир Жириновский» свяжет Сочи, Новороссийск, Батуми и Стамбул.