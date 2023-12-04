Краснодар стал лидером среди городов по разнице стоимости новостроек и вторички
Эксперты посчитали разницу в ценах на квартиры в строящихся домах и на вторичном рынке
В крупных городах России квартиры в новостройках в среднем стоят 6,7 млн рублей, что на 15% дороже вторичного жилья. Новые квартиры оказались дешевле вторички только в восьми городах, среди которых Махачкала (разница 27%), Магнитогорск (15%), Владимир (8%), Владикавказ (6%), Оренбург (3%), Севастополь (3%), Ставрополь (1%) и Улан-Удэ (менее 1%).
В Краснодаре разница составляет 42%, затем идут Нижний Новгород (42%) и Астрахань (39%). Самый большой разрыв в ценах зафиксировали в Новокузнецке (73%) и Томске (50%), сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные портала «Мир квартир».
При этом до 2020 года в большинстве городов РФ вторичный рынок по цене преобладал над первичным. По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, ценовая разница увеличилась в течение 2023-го. С января по ноябрь включительно стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 14,7%, на вторичном рынке — только на 10,9%.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае только 40% семей могут позволить себе снять жилье. Для этого общий доход должен составлять минимум 89,2 тыс. рублей.