Краснодар стал лидером среди городов по разнице стоимости новостроек и вторички

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты посчитали разницу в ценах на квартиры в строящихся домах и на вторичном рынке

В крупных городах России квартиры в новостройках в среднем стоят 6,7 млн рублей, что на 15% дороже вторичного жилья. Новые квартиры оказались дешевле вторички только в восьми городах, среди которых Махачкала (разница 27%), Магнитогорск (15%), Владимир (8%), Владикавказ (6%), Оренбург (3%), Севастополь (3%), Ставрополь (1%) и Улан-Удэ (менее 1%).

В Краснодаре разница составляет 42%, затем идут Нижний Новгород (42%) и Астрахань (39%). Самый большой разрыв в ценах зафиксировали в Новокузнецке (73%) и Томске (50%), сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Читайте также:

При этом до 2020 года в большинстве городов РФ вторичный рынок по цене преобладал над первичным. По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, ценовая разница увеличилась в течение 2023-го. С января по ноябрь включительно стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 14,7%, на вторичном рынке — только на 10,9%.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае только 40% семей могут позволить себе снять жилье. Для этого общий доход должен составлять минимум 89,2 тыс. рублей.

Деньги Жилье Краснодар Недвижимость Рейтинги

Новости

Краснодар стал лидером среди городов по разнице стоимости новостроек и вторички
В Краснодаре снизилась доступность льготной ипотеки
В горах Сочи появится еще один велопешеходный маршрут
Мэрия Краснодара проверит условия для детей в 600 семьях
Краснодарцы могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг
За ЗОЖ. Краснодарский край и Адыгея вошли в топ-20 регионов по отказу от вредных привычек

Лента новостей

Галицкий за осень поднялся на 11 мест в списке богатейших людей мира
Вчера, 13:53
Галицкий за осень поднялся на 11 мест в списке богатейших людей мира
В Краснодаре началась акция «Ёлка желаний»
Сегодня, 16:36
В Краснодаре началась акция «Ёлка желаний»
Каждый может сделать подарок ребенку
Хиты k-pop, Майкл Джексон против QUEEN, рейв-фестиваль
29 ноября, 08:25
Хиты k-pop, Майкл Джексон против QUEEN, рейв-фестиваль
10 главных культурных событий зимы 2023-2024 в Краснодаре

Реклама на сайте