Краснодар стал лидером среди городов по разнице стоимости новостроек и вторички

Эксперты посчитали разницу в ценах на квартиры в строящихся домах и на вторичном рынке

В крупных городах России квартиры в новостройках в среднем стоят 6,7 млн рублей, что на 15% дороже вторичного жилья. Новые квартиры оказались дешевле вторички только в восьми городах, среди которых Махачкала (разница 27%), Магнитогорск (15%), Владимир (8%), Владикавказ (6%), Оренбург (3%), Севастополь (3%), Ставрополь (1%) и Улан-Удэ (менее 1%).

В Краснодаре разница составляет 42%, затем идут Нижний Новгород (42%) и Астрахань (39%). Самый большой разрыв в ценах зафиксировали в Новокузнецке (73%) и Томске (50%), сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные портала «Мир квартир».