В сети появился первый трейлер нового фильма Гая Ричи

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Министерство неджентльменских дел» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Министерство неджентльменских дел» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Студия Paramount выпустила первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» (18+)

Основой сценария стала книга Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции», вышедшая в 2014 году. Действие начинается в 1939 году, на первом этапе Второй мировой войны. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создаёт оперативную группу для диверсий в тылу врага. Бойцы будут совершать налеты на вражеские базы и линии снабжения, используя самые разные, в том числе очень сомнительные и опасные методы.

Читайте также:

Из трейлера становится ясно, что фильм посвящен операции «Почтмейстер», в ходе которой диверсанты проникли на территорию немецкой базы у побережья Западной Африки и захватили три итальянских и немецких корабля.

Картина выйдет в прокат 19 апреля. Роли в фильме исполнили Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ритчсон, Алекс Петтифер, Хиро Файнс-Тиффин, Генри Голдинг, Тиль Швайгер, Кэри Элвес, Генри Зага.

Как писали Юга.ру, кинокомпания Universal Pictures и студия Illumination представили первый трейлер продолжения серии мультфильмов «Гадкий я».

Афиша Кино Кинопрокат

Новости

В сети появился первый трейлер нового фильма Гая Ричи
В России впервые официально отметят Китайский Новый год. Рассказываем про Чуньцзе
Ученый заявил о «медузной катастрофе» в Азовском море
Аэропорт Сочи за 2023 год обслужил почти 14 млн пассажиров. Рассказываем о самых популярных направлениях
В Анапе 2 тыс. человек остались без электричества из-за аварии
В Краснодаре осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших более 1 млрд рублей

Лента новостей

Реклама на сайте