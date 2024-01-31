В сети появился первый трейлер нового фильма Гая Ричи

Основой сценария стала книга Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции», вышедшая в 2014 году. Действие начинается в 1939 году, на первом этапе Второй мировой войны. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создаёт оперативную группу для диверсий в тылу врага. Бойцы будут совершать налеты на вражеские базы и линии снабжения, используя самые разные, в том числе очень сомнительные и опасные методы.