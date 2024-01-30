Universal Pictures представила первый трейлер мультфильма «Гадкий я 4»

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  • Кадр из трейлера к мультфильму «Гадкий я 4» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к мультфильму «Гадкий я 4» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Кинокомпания Universal Pictures и студия Illumination представили первый трейлер продолжения серии мультфильмов «Гадкий я»

Видео с кадрами из четвертой части вышло на YouTube. Лента станет продолжением анимации «Гадкий я 3», вышедшей в 2017 году. Режиссером выступил Крис Рено, который занимался созданием первых двух частей. Релиз запланирован на 3 июля.

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Действие, как и прежде, строится вокруг Грю и его семьи, в которой пополнение. На свет появился Грю-младший. Герои вынуждены пуститься в бега, став мишенью беглого преступника Максима Ле Маля и его возлюбленной Валентины. Конечно, помогать им вновь будут миньоны.

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