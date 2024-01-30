Universal Pictures представила первый трейлер мультфильма «Гадкий я 4»
Кинокомпания Universal Pictures и студия Illumination представили первый трейлер продолжения серии мультфильмов «Гадкий я»
Видео с кадрами из четвертой части вышло на YouTube. Лента станет продолжением анимации «Гадкий я 3», вышедшей в 2017 году. Режиссером выступил Крис Рено, который занимался созданием первых двух частей. Релиз запланирован на 3 июля.
Действие, как и прежде, строится вокруг Грю и его семьи, в которой пополнение. На свет появился Грю-младший. Герои вынуждены пуститься в бега, став мишенью беглого преступника Максима Ле Маля и его возлюбленной Валентины. Конечно, помогать им вновь будут миньоны.
Как писали Юга.ру, в России общие сборы «Мастера и Маргариты» составили более 415 млн рублей за три дня. С 25 по 28 января 33 тыс. сеансов посетили 995 тыс. жителей страны. В Краснодарском крае за этот же период картина собрала 21 млн рублей. В регионе на 1,2 тыс. сеансах побывали 48 тыс. зрителей.