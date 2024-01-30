Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Святая гора» 1973 года

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 4 февраля посмотреть и обсудить фильм «Святая гора» (18+)

Это сюрреалистическая фантастика с элементами психоделики, созданная чилийским режиссером Алехандро Ходоровски в 1973 году. Производство ленты оплатил музыкант Джон Леннон, вдохновившись предыдущей его работой — фильмом «Крот».

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Христос освобождается от оков и оказывается в современном городе, где собраны все человеческие пороки, а также существует культ смерти и секса. Он попадает в таинственную эзотерическую школу магов. Там же оказываются и молодые развращенные жизнью персонажи со всей Солнечной системы. Они отправляются к Священной горе, чтобы познать секрет бессмертия.

Во время съёмочного процесса Ходоровски заставлял актёров спать по 4 часа в сутки и заниматься медитацией. После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.

Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 300 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.

Как писали Юга.ру, в кинотеатре «Монитор на Красной площади» в Краснодаре в феврале пройдут «Волшебные вечера». Зрители смогут посмотреть шедевры известных театров и кинематографистов.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Святая гора» 1973 года
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