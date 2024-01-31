В Краснодаре осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших более 1 млрд рублей

В 2011 году подсудимые создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Они брали деньги под процентные ставки от 24% до 40% годовых под разные цели — строительство, инвестиции, сделки на валютной бирже. При этом заявленную деятельность фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых людей.

Офисы «Джи Эф Ай» располагались в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. От деятельности 10 подсудимых пострадали 1236 человек. Материальный ущерб оценивается в сумму более 1 млрд рублей.

Процесс длился почти шесть лет. За это время суд изучил 503 тома уголовного дела, допросил более 100 свидетелей и более 300 потерпевших. У обвиняемых сменились 20 адвокатов.