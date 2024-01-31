В Краснодаре осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших более 1 млрд рублей
Организаторы финансовой пирамиды похитили у жителей Краснодарского края более 1 млрд рублей
В 2011 году подсудимые создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Они брали деньги под процентные ставки от 24% до 40% годовых под разные цели — строительство, инвестиции, сделки на валютной бирже. При этом заявленную деятельность фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых людей.
Офисы «Джи Эф Ай» располагались в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. От деятельности 10 подсудимых пострадали 1236 человек. Материальный ущерб оценивается в сумму более 1 млрд рублей.
Процесс длился почти шесть лет. За это время суд изучил 503 тома уголовного дела, допросил более 100 свидетелей и более 300 потерпевших. У обвиняемых сменились 20 адвокатов.
Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Троим назначили наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. В срок зачли время содержания под стражей (с 2017 года) и домашний арест. Таким образом, наказание считается отбытым, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Двоих приговорили к принудительным работам на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальным назначили наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет условно со штрафами в размере 200 тыс. рублей.
Также суд частично удовлетворил иски потерпевших. В качестве компенсации материального вреда с осужденных взыскали более 800 млн рублей.
Как писали Юга.ру, суд Анапы отказал призывнику в замене военной службы на альтернативную. В документе указано, что истец не смог доказать, что военная служба противоречит его убеждениям или вероисповеданию.