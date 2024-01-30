Суд Анапы отказал призывнику в замене военной службы на альтернативную

Краснодарский край

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  • © Фото Brian Merrill, pixabay.com
    © Фото Brian Merrill, pixabay.com

В Краснодарском крае суд молодой человек пытался через суд заменить военную службу альтернативной гражданской

Как пишет «Ъ-Кубань», суд в Анапе рассмотрел иск 20-летнего местного жителя, который просил заменить военную службу в армии на альтернативную. Призывник указывал на то, что военная служба противоречит его убеждениям. В октябре 2023 года молодой человек подал заявление в городскую призывную комиссию, где просил назначить ему альтернативную службу, но получил отказ.

Анапский районный суд также принял решение не в пользу призывника. В документе указано, что истец не смог доказать, что военная служба противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Суд решил, что его «утверждения сводятся лишь к декларативному провозглашению гуманистических взглядов и полимическим размышлениям о специфике службы в армии».

ч. 3 ст. 59 Конституции Российской Федерации гласит:

«Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».

«Им нужны руки папы»:

Напомним, кроме убеждений и вероисповедания, причиной замены военной службы на альтернативную может стать то, что гражданин «относится к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционную хозяйственную деятельность и занимается традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации». Такое положение закреплено в ст. 2 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе».

Как ранее писали Юга.ру, в осеннем призыве 2023 года в Краснодарском крае повестки получили больше тысячи молодых людей.

Анапа Армия Призыв Суд

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Суд Анапы отказал призывнику в замене военной службы на альтернативную
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