Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич покинул футбольный клуб

Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщили в телеграм-канале футбольного клуба.

Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел в ФК «Сочи» осенью 2022 года. Свои первые голы за команду забил в марте 2023 года в ворота ЦСКА, оформив сразу дубль. Всего же в футболке клуба провел 31 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач. До ФК «Сочи» играл за «Могрен», «Зенит», «Локомотив» и «Вайле».

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» купил полузащитника мексиканского клуба Кевина Кастаньо за 7 млн евро. 23-летний опорный полузащитник подписал контракт с командой на сборе в Дубае. Договор будет действителен до 30 июня 2028 года. Полузащитник будет выступать за «быков» под пятым номером.

Также на прошлой неделе стало известно, что популярный исполнитель Василий «Баста» Вакуленко из-за финансовых трудностей решил не продлевать профессиональную лицензию для футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), владельцем которого является.