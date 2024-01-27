Футболист о своих расходах: «300 тысяч в месяц хватает»

Краснодарский край

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  • Никита Кривцов в эфире «Коммент.Шоу» © Скриншот видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу», Youtube.com/@COMMENTSHOWBEST
    Никита Кривцов в эфире «Коммент.Шоу» © Скриншот видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу», Youtube.com/@COMMENTSHOWBEST

Игрок ФК «Краснодар» Никита Кривцов рассказал о том, сколько денег ему нужно для комфортной жизни

Посвященный футболу YouTube-канал «Коммент. Шоу» опубликовал 26 января очередной выпуск, гостем которого стал игрок ФК «Краснодар» и сборной России, 21-летний полузащитник Никита Кривцов.

Когда ведущие спросили Кривцова, сколько денег ему необходимо для комфортной жизни, спортсмен ответил: «Если с ипотекой, то 500 тысяч достаточно. Если без, то 300».

Также полузащитник добавил, что еще четыре года назад, играя за «Торпедо» из Владимира, получал 12 500 рублей в месяц — и ему этого тогда хватало.

Никита Кривцов с августа 2021 года выступает за ФК «Краснодар», за который успел провести 58 матчей и забить восемь мячей. Также на его счету одна игра в составе сборной России, против Кубы (8:0), в которой полузащитник отметился голом.

Также на этой неделе стало известно, что популярный исполнитель Василий «Баста» Вакуленко из-за финансовых трудностей решил не продлевать профессиональную лицензию для футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), владельцем которого является.

Финансы ФК «Краснодар»

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Футболист о своих расходах: «300 тысяч в месяц хватает»
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