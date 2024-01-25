«СКА Ростов» рэпера Басты уходит из профессионального футбола
Василий Вакуленко (он же рэпер Баста) записал обращение к болельщикам клуба «СКА Ростов»
В нем он заявил, что футбольная команда уходит из профессионального футбола. Музыкант объяснил, почему принял такое решение.
«Я ни разу не пожалел о своем решении участвовать в судьбе СКА. Мы пришли с большим энтузиазмом, верой в людей и приложили максимум усилий, чтобы клуб жил, продолжал играть и развиваться. Мы пришли в сложное время. Нашим планам, как и планам многих других, помешал коронавирус. Многим стало не до футбола. Но мы шли вперед, ставили высокие цели. Мы стремились быть первыми, но стали вторыми в ФНЛ-2 в сезоне 21/22. Это стало нашей общей победой, результатом сплочения команды с большим желанием побеждать», — сказал Василий Вакуленко.
По его словам, требования выросли, а способов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше. Самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже стало невозможно. При этом он не исключил, что клуб может вернуться в свой дивизион в любой момент.
«Попробовать себя в новом формате — это вызов. Это возможность порадовать наших верных болельщиков и завоевать сердца новых. Понимаю, это риск. Но сейчас новое время, новые форматы. Медийный футбол становится ближе к болельщикам, к людям, для которых футбол это не просто спорт. Мы открыты к реальным предложениям о работе по развитию нашего родного клуба. А пока — поборемся за ваши сердца и симпатии новых болельщиков города, области и всей страны среди команд Медиалиги!», — подытожил Вакуленко.
Медиалига — это турнир, в котором участвуют команды, состоящие из публичных людей. Решающие матчи между клубами блогеров, стримеров и инфлюенсеров собирают на трибунах десятки тысяч болельщиков. Медиафутбол — не профессиональный спорт, в российскую систему он официально не входит. В правилах игры то и дело появляются креативные нововведения.
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