«СКА Ростов» рэпера Басты уходит из профессионального футбола

В нем он заявил, что футбольная команда уходит из профессионального футбола. Музыкант объяснил, почему принял такое решение.

«Я ни разу не пожалел о своем решении участвовать в судьбе СКА. Мы пришли с большим энтузиазмом, верой в людей и приложили максимум усилий, чтобы клуб жил, продолжал играть и развиваться. Мы пришли в сложное время. Нашим планам, как и планам многих других, помешал коронавирус. Многим стало не до футбола. Но мы шли вперед, ставили высокие цели. Мы стремились быть первыми, но стали вторыми в ФНЛ-2 в сезоне 21/22. Это стало нашей общей победой, результатом сплочения команды с большим желанием побеждать», — сказал Василий Вакуленко.

По его словам, требования выросли, а способов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше. Самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже стало невозможно. При этом он не исключил, что клуб может вернуться в свой дивизион в любой момент.