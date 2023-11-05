Кабмин выделит более 600 млн рублей на обновление трассы Новороссийск-Керчь

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • Трасса А290 Новороссийск — Керчь © Фото пресс-службы Росавтодора
    Трасса А290 Новороссийск — Керчь © Фото пресс-службы Росавтодора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 611 млн рублей на ускоренное строительство и реконструкцию трассы А-290 Новороссийск-Керчь

Средства пойдут из резервного фонда правительства. Из общей суммы 321,1 млн рублей пойдёт на реконструкцию участка дороги длиной 27 км в Краснодарском крае. Оставшиеся 290 млн рублей направят на продолжение строительства транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы. Это позволит избежать пробок и снизить аварийность на участке.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, сотрудники Института археологии РАН начали раскопки на месте будущей транспортной развязки под Новороссийском. Там ученые обнаружили артефакты дохристианской эпохи. Это был древний грунтовый могильник IV-III вв. до н.э.

Деньги Дороги Михаил Мишустин Ремонт дорог

Новости

Кабмин выделит более 600 млн рублей на обновление трассы Новороссийск-Керчь
В День народного единства в Сочи открыли 24 новых городских объекта
Жители Краснодарского края смогут бесплатно посмотреть фильмы в рамках международного фестиваля «Русское зарубежье»
«Локомотив-Кубань» обыграл клуб «Пари НН» и занял седьмое место в турнирной таблице
Казаки будут поступать в российские вузы на приоритетной основе
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Анна Каренина»

Лента новостей

Куда сходить в Краснодаре 4-6 ноября
2 ноября, 20:23
Куда сходить в Краснодаре 4-6 ноября
Культурные события на длинных выходных
Латиницу не понимают, кириллицу не любят
2 ноября, 13:11
Латиницу не понимают, кириллицу не любят
Как бизнесмены в Краснодаре вывески русифицировали
Что означают чёрные ценники на товарах?
2 ноября, 14:47 Реклама
Что означают чёрные ценники на товарах?
Узнали подробности об акции «ВсеЧёрная Пятница»

Реклама на сайте