Кабмин выделит более 600 млн рублей на обновление трассы Новороссийск-Керчь

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 611 млн рублей на ускоренное строительство и реконструкцию трассы А-290 Новороссийск-Керчь

Средства пойдут из резервного фонда правительства. Из общей суммы 321,1 млн рублей пойдёт на реконструкцию участка дороги длиной 27 км в Краснодарском крае. Оставшиеся 290 млн рублей направят на продолжение строительства транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы. Это позволит избежать пробок и снизить аварийность на участке.

Читайте также: Между Анапой и Темрюком строят мост через Старую Кубань