Кабмин выделит более 600 млн рублей на обновление трассы Новороссийск-Керчь
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 611 млн рублей на ускоренное строительство и реконструкцию трассы А-290 Новороссийск-Керчь
Средства пойдут из резервного фонда правительства. Из общей суммы 321,1 млн рублей пойдёт на реконструкцию участка дороги длиной 27 км в Краснодарском крае. Оставшиеся 290 млн рублей направят на продолжение строительства транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы. Это позволит избежать пробок и снизить аварийность на участке.
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Как писали Юга.ру, сотрудники Института археологии РАН начали раскопки на месте будущей транспортной развязки под Новороссийском. Там ученые обнаружили артефакты дохристианской эпохи. Это был древний грунтовый могильник IV-III вв. до н.э.