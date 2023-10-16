В Геленджике открыли движение на новом участке трассы М-4 «Дон»

В Геленджике 16 октября открыли две новые транспортные развязки на федеральной трассе М-4 «Дон»

На 1515 и 1522 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Геленджике 16 октября открыли движение. Это комплекс развязок общей протяженностью 9 км.

Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, движение на участках в тестовом режиме запустили перед началом курортного сезона. По словам главы Кубани, благодаря новым развязкам удалось избежать многочасовых заторов.

«Сегодня, после полного завершения работ на этом участке, мы получили логистику совершенно нового уровня. Путь к нашим курортам — не только к самому Геленджику, но и к сёлам Дивноморское, Кабардинка, хутору Джанхот — стал быстрее, комфортнее и безопаснее», — отметил Кондратьев.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов добавил, что новые участки значительно упростили транспортную доступность города в условиях закрытых аэропортов. Также он отметил, что с начала года город посетили более 3,8 млн туристов.

Ранее Юга.ру писали, что развязка на 1522 км позволила убрать левый поворот и светофор, перед которым в часы-пик образовывались пробки.