В Краснодаре в кино покажут шедевры известных театров и кинематографистов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В кинотеатре «Монитор на Красной площади» в Краснодаре в феврале пройдут «Волшебные вечера»

4 февраля можно будет посмотреть балет «Укрощение строптивой» (16+) в постановке Stuttgart Ballet (Германия). За хореографию отвечает Джон Крэнко. В основу легла одноименная комедия Шекспира.

Читайте также:

11 февраля состоится премьера спектакля «Безумный Ангел Пиноккио» (16+) от Электротеатра Станиславского (Москва). Постановка по пьесе Андрея Вишневского стала лауреатом театральной премии «Золотая маска». 14 февраля можно будет оценить мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» (12+). Это романтическая история с хитами группы «Секрет» в постановке «Бродвей Москва» (Россия).

18 февраля будет премьера оперы Джакомо Пуччини «Турандот» (16+) от театра Arena Di Verona (Италия). Заглавную партию исполнит Анна Нетребко. Опера идет на итальянском языке с русскими субтитрами.

25 февраля покажут балет «Кагуя — лунная принцесса» (16+) в постановке Nederlands Dans Theater (Нидерланды). Хореографию создал Иржи Килиана.

Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 28 января посмотреть и обсудить фильм «Счастливый Лазарь» (18+).

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Для кого 24 февраля — выходной? Напоминаем о короткой рабочей неделе
В Краснодаре в кино покажут шедевры известных театров и кинематографистов
РЖД пустит дополнительные поезда на праздничные дни февраля и марта
Сергей Галицкий стал 100-процентным владельцем убыточного рекламного агентства
В Краснодарском крае спрос на умную технику вырос на 35% за 2023 год
К курорту «Новая Анапа» собираются запустить аэроэкспресс

Лента новостей

Реклама на сайте