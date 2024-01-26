В Краснодаре в кино покажут шедевры известных театров и кинематографистов

В кинотеатре «Монитор на Красной площади» в Краснодаре в феврале пройдут «Волшебные вечера»

4 февраля можно будет посмотреть балет «Укрощение строптивой» (16+) в постановке Stuttgart Ballet (Германия). За хореографию отвечает Джон Крэнко. В основу легла одноименная комедия Шекспира.

11 февраля состоится премьера спектакля «Безумный Ангел Пиноккио» (16+) от Электротеатра Станиславского (Москва). Постановка по пьесе Андрея Вишневского стала лауреатом театральной премии «Золотая маска». 14 февраля можно будет оценить мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» (12+). Это романтическая история с хитами группы «Секрет» в постановке «Бродвей Москва» (Россия).

18 февраля будет премьера оперы Джакомо Пуччини «Турандот» (16+) от театра Arena Di Verona (Италия). Заглавную партию исполнит Анна Нетребко. Опера идет на итальянском языке с русскими субтитрами.

25 февраля покажут балет «Кагуя — лунная принцесса» (16+) в постановке Nederlands Dans Theater (Нидерланды). Хореографию создал Иржи Килиана.