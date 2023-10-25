На главу села в Краснодарском крае завели уголовное дело. Его подозревают в превышении полномочий

По версии следствия, в 2021 году к главе села обратился его знакомый юрист. Он попросил помочь оформить на жительницу района участок площадью 5 тыс. кв. метров взамен на бесплатную юридическую помощь.

В отношении главы Рудьевского сельского поселения возбудили уголовное дело. Его подозревают по ч.2 ст 286 и ч.2 ст. 292 УК РФ (превышение должностных полномочий и служебный подлог). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Глава села согласился и дал указание внести информацию о женщине в похозяйственную книгу. Юристу выдали выписку из нее. Позже с помощью документа мужчина оформил землю в собственность и продал её за 261 тыс. рублей.

Затем аналогичным способом оформили еще пять участков. В результате из муниципальной собственности передали шесть участков площадью 30 тыс. кв. метров. Ущерб бюджету района оценили в 1,6 млн рублей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений и собирают доказательную базу. Решается вопрос об избрании меры пресечения главе села. Ход дела контролирует краевое управление.

Ранее Юга.ру писали, что бывшего заместителя главы Краснодара будут судить за взяточничество и хищение бюджета.