На главу села в Краснодарском крае завели уголовное дело. Его подозревают в превышении полномочий

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

СК возбудил уголовное дело на главу села Рудь Отрадненского района

В отношении главы Рудьевского сельского поселения возбудили уголовное дело. Его подозревают по ч.2 ст 286 и ч.2 ст. 292 УК РФ (превышение должностных полномочий и служебный подлог). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2021 году к главе села обратился его знакомый юрист. Он попросил помочь оформить на жительницу района участок площадью 5 тыс. кв. метров взамен на бесплатную юридическую помощь. 

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Глава села согласился и дал указание внести информацию о женщине в похозяйственную книгу. Юристу выдали выписку из нее. Позже с помощью документа мужчина оформил землю в собственность и продал её за 261 тыс. рублей.

Затем аналогичным способом оформили еще пять участков. В результате из муниципальной собственности передали шесть участков площадью 30 тыс. кв. метров. Ущерб бюджету района оценили в 1,6 млн рублей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений и собирают доказательную базу. Решается вопрос об избрании меры пресечения главе села. Ход дела контролирует краевое управление.

Ранее Юга.ру писали, что бывшего заместителя главы Краснодара будут судить за взяточничество и хищение бюджета.

Отрадненский район Превышение полномочий Следственный комитет Служебный подлог

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