В Краснодарском крае «Агрокомплекс им. Ткачева» отсудил два участка площадью 810 га

Арбитражный суд удовлетворил иск «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» к Росимуществу и обязал ведомство заключить с компанией договор аренды двух участков в станице Староджерелиевская Красноармейского района

Сведения об иске опубликованы в картотеке арбитражных дел Краснодарского края. На них обратил внимание «РБК».

Общая площадь двух участков составляет 810 га, а срок их аренды — 49 лет. Исходя из материалов дела, в начале 2000-х годов земельные участки принадлежали Краснодарскому краю.

В 2002 году их передали в аренду на семь лет «Ангельскому элеватору». В 2007 году регион отдал землю в собственность РФ, а элеватор уступил права аренды рисоводческой агрофирме «Полтавская», реорганизованной в «Агрокомплекс «Рис». Фирма судилась по поводу незаконной передачи земель в федеральную собственность, продолжая пользоваться участками и оплачивать аренду по договору 2002 года.