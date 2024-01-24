В Краснодарском крае «Агрокомплекс им. Ткачева» отсудил два участка площадью 810 га

Краснодарский край

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  • © Фото Амины Ибрагимовой, Юга.ру
    © Фото Амины Ибрагимовой, Юга.ру

Арбитражный суд удовлетворил иск «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» к Росимуществу и обязал ведомство заключить с компанией договор аренды двух участков в станице Староджерелиевская Красноармейского района

Сведения об иске опубликованы в картотеке арбитражных дел Краснодарского края. На них обратил внимание «РБК».

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Общая площадь двух участков составляет 810 га, а срок их аренды — 49 лет. Исходя из материалов дела, в начале 2000-х годов земельные участки принадлежали Краснодарскому краю.

В 2002 году их передали в аренду на семь лет «Ангельскому элеватору». В 2007 году регион отдал землю в собственность РФ, а элеватор уступил права аренды рисоводческой агрофирме «Полтавская», реорганизованной в «Агрокомплекс «Рис». Фирма судилась по поводу незаконной передачи земель в федеральную собственность, продолжая пользоваться участками и оплачивать аренду по договору 2002 года.

Как писали ранее Юга.ру, в конце декабря 2023 года в Москве открылся первый магазин «Агрокомплекс Выселковский».

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Красноармейский район Правосудие Сельское хозяйство Суд

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В Краснодарском крае «Агрокомплекс им. Ткачева» отсудил два участка площадью 810 га
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