В Краснодаре показали проект пляжа в микрорайоне Гидростроителей
Администрация Краснодара представила проект пляжа, который создадут в микрорайоне Гидростроителей
Песчаная территория займет более 4 тыс. кв. метров. Там установят беседки для отдыха, общественные туалеты, спортивную и детскую игровую площадки. Также жители и гости города смогут воспользоваться гриль-зоной, прокатом рыболовного инвентаря и баками для рыбы. Поскольку в Краснодаре действует запрет на купание в реке Кубань, власти рассматривают установку бассейнов и шезлонгов на пляже.
Читайте также:
Проектирование завершено, в феврале начнутся первые инженерные работы. Сначала проведут коммунальные сети, затем начнут собирать центральную площадку и благоустраивать территорию. Открытие пляжа запланировано на 1 июля 2024 года.
Финансирует проект частный инвестор. Благоустройство пляжной территории обойдется ему в 10 млн рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре построят два термальных комплекса за 1,1 млрд рублей. «Термолэнд» — это городской курорт с бассейнами, джакузи, оздоровительными процедурами, банными комплексами с саунами, детскими зонами, а также кафе и барами.