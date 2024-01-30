В Краснодаре показали проект пляжа в микрорайоне Гидростроителей

Администрация Краснодара представила проект пляжа, который создадут в микрорайоне Гидростроителей

Песчаная территория займет более 4 тыс. кв. метров. Там установят беседки для отдыха, общественные туалеты, спортивную и детскую игровую площадки. Также жители и гости города смогут воспользоваться гриль-зоной, прокатом рыболовного инвентаря и баками для рыбы. Поскольку в Краснодаре действует запрет на купание в реке Кубань, власти рассматривают установку бассейнов и шезлонгов на пляже.

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Проектирование завершено, в феврале начнутся первые инженерные работы. Сначала проведут коммунальные сети, затем начнут собирать центральную площадку и благоустраивать территорию. Открытие пляжа запланировано на 1 июля 2024 года. Финансирует проект частный инвестор. Благоустройство пляжной территории обойдется ему в 10 млн рублей.

© Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара

© Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара

© Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара

© Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара