В Краснодаре показали проект пляжа в микрорайоне Гидростроителей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара

Администрация Краснодара представила проект пляжа, который создадут в микрорайоне Гидростроителей

Песчаная территория займет более 4 тыс. кв. метров. Там установят беседки для отдыха, общественные туалеты, спортивную и детскую игровую площадки. Также жители и гости города смогут воспользоваться гриль-зоной, прокатом рыболовного инвентаря и баками для рыбы. Поскольку в Краснодаре действует запрет на купание в реке Кубань, власти рассматривают установку бассейнов и шезлонгов на пляже. 

Читайте также:

Проектирование завершено, в феврале начнутся первые инженерные работы. Сначала проведут коммунальные сети, затем начнут собирать центральную площадку и благоустраивать территорию. Открытие пляжа запланировано на 1 июля 2024 года.

Финансирует проект частный инвестор. Благоустройство пляжной территории обойдется ему в 10 млн рублей.

  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара

Как писали Юга.ру, в Краснодаре построят два термальных комплекса за 1,1 млрд рублей. «Термолэнд» — это городской курорт с бассейнами, джакузи, оздоровительными процедурами, банными комплексами с саунами, детскими зонами, а также кафе и барами.

Краснодар отдых Пляжи Развлечения Строительство

Новости

В магазины южных регионов поступило 6 тонн сливочного масла неизвестного происхождения
Рослесхоз проверит работу региональных чиновников в Краснодарском крае. Узнали подробности
В Краснодаре показали проект пляжа в микрорайоне Гидростроителей
Отдых в санаториях России подорожал на 15-30%. Узнали цены на популярные направления
Население Краснодарского края превысит 6 млн к 2046 году — Росстат
В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по каллиграфии

Лента новостей

Реклама на сайте