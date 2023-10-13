Два пляжа Сочи закроют на реконструкцию до лета 2024 года
До начала курортного сезона 2024 года в Сочи будут закрыты пляжи «Звездный» и «Ривьера»
В Сочи приступили к третьему этапу реконструкции набережной пляжа «Ривьера». В его рамках обновят пляж «Звездный». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
На время работ оба пляжа закроют. К благоустройству приступят 15 октября, а снова открыть их планируют в начале курортного сезона в 2024 году.
Пляжи соединят в единый архитектурный ансамбль. Там появятся аэрарии, зоны для отдыха и водные аттракционы.
Ранее Юга.ру писали, что горнолыжные курорты Сочи соединят пешеходной зоной. Работы проведут в три этапа и закончат их в 2026-2027 годах.
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