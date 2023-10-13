Два пляжа Сочи закроют на реконструкцию до лета 2024 года

До начала курортного сезона 2024 года в Сочи будут закрыты пляжи «Звездный» и «Ривьера»

В Сочи приступили к третьему этапу реконструкции набережной пляжа «Ривьера». В его рамках обновят пляж «Звездный». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

На время работ оба пляжа закроют. К благоустройству приступят 15 октября, а снова открыть их планируют в начале курортного сезона в 2024 году.