В Краснодарском крае появилась новая схема мошенничества через «Систему быстрых платежей»

Потенциальная жертва оставляет на сайте заявку на приобретение товара в интернет-магазине. Затем аферисты звонят покупателю или высылают смс-сообщение якобы от лица его сотрудника. Мошенники подтверждают наличие товара и сообщают о возможности приобретения его со скидкой при условии оплаты через СБП по QR-коду. В случае согласия покупателю приходит ссылка, ведущая на форму оплаты.

МВД рекомендует общаться со службами поддержки онлайн-магазинов исключительно на официальных сайтах и приложениях, а также не переходить по ссылкам, которые заманивают акциями и розыгрышами.

Кроме того, полиция советует не сохранять для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом, а также завести отдельную карту для покупки товаров на маркетплейсах.