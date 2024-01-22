В Краснодарском крае появилась новая схема мошенничества через «Систему быстрых платежей»
Российские правоохранители фиксируют новую схему мошенничества через СБП
Потенциальная жертва оставляет на сайте заявку на приобретение товара в интернет-магазине. Затем аферисты звонят покупателю или высылают смс-сообщение якобы от лица его сотрудника. Мошенники подтверждают наличие товара и сообщают о возможности приобретения его со скидкой при условии оплаты через СБП по QR-коду. В случае согласия покупателю приходит ссылка, ведущая на форму оплаты.
МВД рекомендует общаться со службами поддержки онлайн-магазинов исключительно на официальных сайтах и приложениях, а также не переходить по ссылкам, которые заманивают акциями и розыгрышами.
Кроме того, полиция советует не сохранять для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом, а также завести отдельную карту для покупки товаров на маркетплейсах.
Как писали Юга.ру, ранее жители кубанской столицы начали получать письма от лжегазовиков. Компания рассылает по почте предложения на заключение договора и проведение ежегодного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.