В Краснодарском крае появилась новая схема мошенничества через «Систему быстрых платежей»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Российские правоохранители фиксируют новую схему мошенничества через СБП

Потенциальная жертва оставляет на сайте заявку на приобретение товара в интернет-магазине. Затем аферисты звонят покупателю или высылают смс-сообщение якобы от лица его сотрудника. Мошенники подтверждают наличие товара и сообщают о возможности приобретения его со скидкой при условии оплаты через СБП по QR-коду. В случае согласия покупателю приходит ссылка, ведущая на форму оплаты.

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МВД рекомендует общаться со службами поддержки онлайн-магазинов исключительно на официальных сайтах и приложениях, а также не переходить по ссылкам, которые заманивают акциями и розыгрышами.

Кроме того, полиция советует не сохранять для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом, а также завести отдельную карту для покупки товаров на маркетплейсах.

Как писали Юга.ру, ранее жители кубанской столицы начали получать письма от лжегазовиков. Компания рассылает по почте предложения на заключение договора и проведение ежегодного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Деньги Мошенничество Полиция

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В Краснодарском крае появилась новая схема мошенничества через «Систему быстрых платежей»

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