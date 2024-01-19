50% компаний Краснодарского края не обучают сотрудников кибербезопасности
Аналитики опросили жителей Краснодарского края и выяснили, часто ли они теряют пароли и попадаются на мошенничества
Агрегатор вакансий hh.ru выяснил, что сотрудники чаще всего теряют следующие корпоративные данные:
- 13% респондентов теряли доступ к электронной почте и другим аккаунтам;
- 11% потеряли программное обеспечение и лицензии;
- 4% работников из-за действий конкурентов теряли клиентскую базу и контакты;
- 2% теряли текстовые документы и презентации;
80% опрошенных кубанцев смогли избежать подобных потерь.
Также респондентов попросили представить, потерю каких данных они воспримут наиболее чувствительно при поломке техники. 61% кубанцев назвали личные фото и видео. Только 37% опрошенных вспомнили о рабочей информации.
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Важную рабочую информацию теряли по разным причинам:
- сбой системы (45%),
- сломался компьютер (30%),
- ошибка ПО (33%),
- забыли и не смогли восстановить пароль (29%),
- случайно удалили ценные данные (20%),
- вирусы или фишинговые ссылки (39%),
- украли компьютер или накопитель (9%).
Опрос показал, что жертвами мошенников или фишинга мужчины становятся на 9% чаще, чем женщины. Чаще других по опасным ссылкам переходят респонденты от 35 до 44 лет.
Только 37% опрошенных представителей бизнеса обучают сотрудников кибербезопасности. Половина работодателей этим не занимаются.