50% компаний Краснодарского края не обучают сотрудников кибербезопасности

Аналитики опросили жителей Краснодарского края и выяснили, часто ли они теряют пароли и попадаются на мошенничества

Также респондентов попросили представить, потерю каких данных они воспримут наиболее чувствительно при поломке техники. 61% кубанцев назвали личные фото и видео. Только 37% опрошенных вспомнили о рабочей информации.

Агрегатор вакансий hh.ru выяснил, что сотрудники чаще всего теряют следующие корпоративные данные:

Важную рабочую информацию теряли по разным причинам:

сбой системы (45%),

сломался компьютер (30%),

ошибка ПО (33%),

забыли и не смогли восстановить пароль (29%),

случайно удалили ценные данные (20%),

вирусы или фишинговые ссылки (39%),

украли компьютер или накопитель (9%).

Опрос показал, что жертвами мошенников или фишинга мужчины становятся на 9% чаще, чем женщины. Чаще других по опасным ссылкам переходят респонденты от 35 до 44 лет.

Только 37% опрошенных представителей бизнеса обучают сотрудников кибербезопасности. Половина работодателей этим не занимаются.