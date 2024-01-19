50% компаний Краснодарского края не обучают сотрудников кибербезопасности

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Аналитики опросили жителей Краснодарского края и выяснили, часто ли они теряют пароли и попадаются на мошенничества

Агрегатор вакансий hh.ru выяснил, что сотрудники чаще всего теряют следующие корпоративные данные:

  • 13% респондентов теряли доступ к электронной почте и другим аккаунтам;
  • 11% потеряли программное обеспечение и лицензии;
  • 4% работников из-за действий конкурентов теряли клиентскую базу и контакты;
  • 2% теряли текстовые документы и презентации;

80% опрошенных кубанцев смогли избежать подобных потерь.

Также респондентов попросили представить, потерю каких данных они воспримут наиболее чувствительно при поломке техники. 61% кубанцев назвали личные фото и видео. Только 37% опрошенных вспомнили о рабочей информации.

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Важную рабочую информацию теряли по разным причинам:

  • сбой системы (45%),
  • сломался компьютер (30%),
  • ошибка ПО (33%),
  • забыли и не смогли восстановить пароль (29%),
  • случайно удалили ценные данные (20%),
  • вирусы или фишинговые ссылки (39%),
  • украли компьютер или накопитель (9%).

Опрос показал, что жертвами мошенников или фишинга мужчины становятся на 9% чаще, чем женщины. Чаще других по опасным ссылкам переходят респонденты от 35 до 44 лет.

Только 37% опрошенных представителей бизнеса обучают сотрудников кибербезопасности. Половина работодателей этим не занимаются.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2023 года аналитики подсчитали, что в Краснодарском крае зарплату больше 1 млн рублей получают 349 человек. Ближе к праздникам выяснилось, что каждый пятый житель Краснодарского края не хочет проводить новогодний корпоратив с руководством.

Безопасность Интернет Мошенничество Технологии Трудоустройство

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