В Кисловодске со стены хореографической школы уберут цитату балетмейстера Михаила Барышникова

Ставропольский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Евений Моисеев»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Евений Моисеев»

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев заявил о решении убрать со стены новой хореографической школы цитату балетмейстера Михаила Барышникова

«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего её, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведём за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны»написал он в своем телеграм-канале.

Читайте также:

По его словам, Михаилу Барышникову нужно вместе с россиянами встать на защиту России. Моисеев добавил, что что уже дал команду заменить цитату на слова одного из гениев, настоящего патриота родной земли.

Михаил Барышников советский и американский артист балета, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус». В 1967-1974 годах был ведущим солистом в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. Исполнял партии Базиля в балете «Дон Кихот», Дезире в «Спящей красавице», Гамлета, Адама в «Сотворении мира». В 1974 году во время заграничных гастролей в составе труппы Большого театра остался в Канаде и стал «невозвращенцем».

В 2003 году Михаил Барышников снялся в шестом сезоне нашумевшего американского сериала «Секс в большом городе». Он исполнит роль возлюбленного главной героини Керри Брэдшоу  известного русского художника Александра Петровского.

Как писали Юга.ру, в Кисловодске Ставропольского края в 2024 году появится музыкальная скульптура композитора Сергея Рахманинова. Её установят возле детской музыкальной школы № 1 в рамках реконструкции образовательного учреждения, носящего имя маэстро. 

Кисловодск

Новости

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по размеру ипотеки — аналитики
Мэрия Анапы добивается запрета строительства трех жилых высоток у моря
В семи поселках Краснодарского края закрыли детсады и школы из-за аварии на водоводе
В Кисловодске со стены хореографической школы уберут цитату балетмейстера Михаила Барышникова
На Ставрополье построят санатории почти за 114 млрд рублей
Неделя в Краснодарском крае начнется с дождя и снега

Лента новостей

Реклама на сайте