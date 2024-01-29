В Кисловодске со стены хореографической школы уберут цитату балетмейстера Михаила Барышникова
Мэр Кисловодска Евгений Моисеев заявил о решении убрать со стены новой хореографической школы цитату балетмейстера Михаила Барышникова
«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего её, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведём за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны», — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, Михаилу Барышникову нужно вместе с россиянами встать на защиту России. Моисеев добавил, что что уже дал команду заменить цитату на слова одного из гениев, настоящего патриота родной земли.
Михаил Барышников — советский и американский артист балета, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус». В 1967-1974 годах был ведущим солистом в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. Исполнял партии Базиля в балете «Дон Кихот», Дезире в «Спящей красавице», Гамлета, Адама в «Сотворении мира». В 1974 году во время заграничных гастролей в составе труппы Большого театра остался в Канаде и стал «невозвращенцем».
В 2003 году Михаил Барышников снялся в шестом сезоне нашумевшего американского сериала «Секс в большом городе». Он исполнит роль возлюбленного главной героини Керри Брэдшоу — известного русского художника Александра Петровского.
Как писали Юга.ру, в Кисловодске Ставропольского края в 2024 году появится музыкальная скульптура композитора Сергея Рахманинова. Её установят возле детской музыкальной школы № 1 в рамках реконструкции образовательного учреждения, носящего имя маэстро.