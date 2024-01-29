В Кисловодске со стены хореографической школы уберут цитату балетмейстера Михаила Барышникова

«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего её, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведём за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, Михаилу Барышникову нужно вместе с россиянами встать на защиту России. Моисеев добавил, что что уже дал команду заменить цитату на слова одного из гениев, настоящего патриота родной земли.