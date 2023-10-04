В Кисловодске установят музыкальную скульптуру Рахманинова

В Кисловодске Ставропольского края в 2024 году появится музыкальная скульптура композитора Сергея Рахманинова

Её установят возле детской музыкальной школы № 1 в рамках реконструкции образовательного учреждения, носящего имя маэстро. Скульптура будет изображать Рахманинова, сидящего за роялем со звуковой системой, которая будет воспроизводить композиции, им созданные.

По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева, это будет первая в России фигура композитора в таком исполнении с музыкальным сопровождением. Рахманинова воссоздадут из бронзы, покрытой патиной коричнево-красных цветов.