В Кисловодске установят музыкальную скульптуру Рахманинова

Ставропольский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева
    © Скриншот фото из телеграм-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске Ставропольского края в 2024 году появится музыкальная скульптура композитора Сергея Рахманинова

Её установят возле детской музыкальной школы № 1 в рамках реконструкции образовательного учреждения, носящего имя маэстро. Скульптура будет изображать Рахманинова, сидящего за роялем со звуковой системой, которая будет воспроизводить композиции, им созданные.

По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева, это будет первая в России фигура композитора в таком исполнении с музыкальным сопровождением. Рахманинова воссоздадут из бронзы, покрытой патиной коричнево-красных цветов.

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«Это станет настоящим украшением нашего главного уличного проспекта. Он будет по-настоящему поражать своей живостью, возвращать память о великом композиторе и станет символом единения искусства и истории. Ведь Кисловодск — это не только курорт, но и культурный центр, привлекающий любителей искусства со всего мира», — добавил глава Кисловодска.

Стоимость работ составит 371 миллион рублей. Создать скульптуру планируют до 1 сентября 2024 года.

Как писали Юга.ру, почти половина зимних бронирований в России приходится на города Минеральных Вод — Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки.

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