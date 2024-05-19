В Сочи начали благоустраивать Кудепстинский лесопарк

Сейчас там расчищают территорию и устанавливают информационные стенды.

Чем интересен Кудепстинский лесопарк:

секвойи, эвкоммии, трахикарпусы и многие другие экзоты растут естественно, по-лесному;

преобладающая порода — пробковый дуб, отличается необыкновенной корой и вечнозелёной листвой;

самый большой белый тополь в мире возвышается на одном из склонов;

памятник мегалитической эпохи — Кудепстинский культовый камень с сидениями в центре парка.

В лесопарк ведут два входа: верхний расположен рядом с улицы Мичурина пос. Дубравный, нижний — от улицы Камо поселка Кудепста.