В Сочи начали благоустраивать Кудепстинский лесопарк
В Сочи началось благоустройство Кудепстинского лесопарка
Сейчас там расчищают территорию и устанавливают информационные стенды.
Чем интересен Кудепстинский лесопарк:
- секвойи, эвкоммии, трахикарпусы и многие другие экзоты растут естественно, по-лесному;
- преобладающая порода — пробковый дуб, отличается необыкновенной корой и вечнозелёной листвой;
- самый большой белый тополь в мире возвышается на одном из склонов;
- памятник мегалитической эпохи — Кудепстинский культовый камень с сидениями в центре парка.
В лесопарк ведут два входа: верхний расположен рядом с улицы Мичурина пос. Дубравный, нижний — от улицы Камо поселка Кудепста.
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