В Сочи начали благоустраивать Кудепстинский лесопарк

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Сочи началось благоустройство Кудепстинского лесопарка

Сейчас там расчищают территорию и устанавливают информационные стенды.

Чем интересен Кудепстинский лесопарк:

  • секвойи, эвкоммии, трахикарпусы и многие другие экзоты растут естественно, по-лесному;
  • преобладающая порода — пробковый дуб, отличается необыкновенной корой и вечнозелёной листвой;
  • самый большой белый тополь в мире возвышается на одном из склонов;
  • памятник мегалитической эпохи — Кудепстинский культовый камень с сидениями в центре парка.

В лесопарк ведут два входа: верхний расположен рядом с улицы Мичурина пос. Дубравный, нижний — от улицы Камо поселка Кудепста.

Как писали Юга.ру, в парке «Ривьера» Сочи волонтеры поселили белок. Волонтеры проекта вместе с жителями курорта построили для пушистых зверьков кормушки и домики с видом на ореховые деревья.

Парки Сочи

Новости

В Анапе море зацвело раньше курортного сезона
В Сочи начали благоустраивать Кудепстинский лесопарк
В Кабардинке снова открыли арт-объект «Рука свободы»
В Туапсе пройдет костюмированный заплыв на сапах
В Краснодаре открылась выставка «Путешествие по России»
В парке «Ривьера» Сочи волонтеры поселили белок

Лента новостей

Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
15 мая, 09:25
Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
Море люпинов, рододендроны и шалфей
Как выиграть путешествие на море летом 2024 года?
15 мая, 17:23
Как выиграть путешествие на море летом 2024 года?
Рассказываем условия
В ожидании Corona
14 мая, 12:23
В ожидании Corona
Беседа с Сергеем Калугиным из «Оргии Праведников» о православии на пороге Нового мира, «старинном» постмодерне и истории

Реклама на сайте