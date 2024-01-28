В Краснодарском крае появится реанимобиль для дельфинов

К февралю в Краснодарском крае оборудуют первый в регион автомобиль скорой помощи для китообразных, выбросившихся на берег

Первый на Черноморском побережье Краснодарского края реанимобиль для выбрасывающихся на берег дельфинов и других китообразных будет введен в эксплуатацию в феврале, сообщает ТАСС со ссылкой на Татьяну Денисенко, научного руководителя Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

«Пока еще у нас нет стационара, но зато уже на следующей неделе мы закончим монтаж необходимого для спасения и исследования здоровья китообразных оборудования в нашу машину скорой помощи. Первый в Краснодарском крае реанимобиль будет подготовлен к началу сезона выбросов дельфинов. К сожалению, такой сезон наступает каждый год, длится с весны до середины лета», рассказывает Татьяна Денисенко.

Вызвать реанимобиль можно будет по телефону +7 (938) 888-15-95 или +7 (862) 291-15-95.

Машина будет оснащена всем лабораторным оборудованием, необходимым для биохимических и гематологических исследований проб крови животных, а также лекарствами, которые могут понадобиться выбросившимся на берег дельфинам, портативным УЗИ-аппаратом, снаряжением для добровольцев, носилками, баллонами и складной ванной, предназначенной для ветеринарных манипуляций в случае невозможности их проведения на мелководье.

В среднем за сезон, по оценке специалистов центра «Дельфа», помощь требуется 20 дельфинам.

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