Сочинская таможня вернула в Казахстан большую партию спермы быка

Краснодарский край

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  • Контейнеры со спермой быка, не пропущенные сочинской таможней из Казахстана © Скриншот публикации в телеграм-канале «Любимый Сочи», T.me/love_sochi
    Контейнеры со спермой быка, не пропущенные сочинской таможней из Казахстана © Скриншот публикации в телеграм-канале «Любимый Сочи», T.me/love_sochi

В международном аэропорту Сочи таможенники не пустили в Россию 63 806 доз семенного материала быка-производителя

Груз, представляющий собой 63 806 доз спермы быка, не впустили в Россию на сочинской таможне — об этом сообщает телеграм-канал «Любимый Сочи». Семенной материал везли в Краснодарский край из Казахстана. Однако Россельхознадзор выявил ряд нарушений в сопровождающих документах и ветеринарных сертификатах, после чего товар был отправлен обратно.

Ранее на этой неделе стало известно, что на полигоне ТБО под Краснодаром сжигают медицинские отходы с нарушениями технологии, а ОАО «РЖД» запретило проводникам высаживать животных из поездов, что, по мнению экспертов, обернется ростом отказов в перевозке домашних питомцев.

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