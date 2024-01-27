Сочинская таможня вернула в Казахстан большую партию спермы быка
В международном аэропорту Сочи таможенники не пустили в Россию 63 806 доз семенного материала быка-производителя
Груз, представляющий собой 63 806 доз спермы быка, не впустили в Россию на сочинской таможне — об этом сообщает телеграм-канал «Любимый Сочи». Семенной материал везли в Краснодарский край из Казахстана. Однако Россельхознадзор выявил ряд нарушений в сопровождающих документах и ветеринарных сертификатах, после чего товар был отправлен обратно.
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