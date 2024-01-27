Сочинская таможня вернула в Казахстан большую партию спермы быка

Контейнеры со спермой быка, не пропущенные сочинской таможней из Казахстана © Скриншот публикации в телеграм-канале «Любимый Сочи», T.me/love_sochi

Контейнеры со спермой быка, не пропущенные сочинской таможней из Казахстана © Скриншот публикации в телеграм-канале «Любимый Сочи», T.me/love_sochi

В международном аэропорту Сочи таможенники не пустили в Россию 63 806 доз семенного материала быка-производителя

Груз, представляющий собой 63 806 доз спермы быка, не впустили в Россию на сочинской таможне — об этом сообщает телеграм-канал «Любимый Сочи». Семенной материал везли в Краснодарский край из Казахстана. Однако Россельхознадзор выявил ряд нарушений в сопровождающих документах и ветеринарных сертификатах, после чего товар был отправлен обратно.