Под Краснодаром медицинские отходы 44 учреждений сжигают без согласования выбросов в воздух

Краснодарское ООО «Управление медицинскими отходами» сжигает мусор без согласования выбросов в воздух

Пресс-служба «Зеленого фронта» сообщила Юга.ру, что в декабре 2023 года организация узнала от граждан о незаконной схеме утилизации медицинских отходов на полигоне ТБО к западу от хутора Копанской. Компания, согласно заключенным договорам с лечебно-профилактическими учреждениями, осуществляет вывоз патологоанатомических отходов, в том числе опасных класса «В» и «Г».

22 января прокуратура Краснодара подтвердила, что «Управление медицинскими отходами» не получало экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения «на проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Прокуратура Центрального округа Краснодара внесла представление директору компании.