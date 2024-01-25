Под Краснодаром медицинские отходы 44 учреждений сжигают без согласования выбросов в воздух

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарское ООО «Управление медицинскими отходами» сжигает мусор без согласования выбросов в воздух

Пресс-служба «Зеленого фронта» сообщила Юга.ру, что в декабре 2023 года организация узнала от граждан о незаконной схеме утилизации медицинских отходов на полигоне ТБО к западу от хутора Копанской. Компания, согласно заключенным договорам с лечебно-профилактическими учреждениями, осуществляет вывоз патологоанатомических отходов, в том числе опасных класса «В» и «Г».

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22 января прокуратура Краснодара подтвердила, что «Управление медицинскими отходами» не получало экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения «на проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

Прокуратура Центрального округа Краснодара внесла представление директору компании.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за год на переработку отправили всего 2% от всех отходов. Около 80% мусора в России захоранивают на полигонах.

Медицина Прокуратура Экология

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