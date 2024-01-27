С подрядчика ремонта Краснодарского цирка хотят взыскать 770 тысяч рублей
Власти Краснодарского края подали в суд на фирму «Бизнес-Строй-Групп» за срыв сроков реконструкции здания цирка в Краснодаре
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В Арбитражном суде Краснодарского края 4 марта состоится заседание по иску Главного строительного управления региона к предприятию «Бизнес-Строй-Групп» — об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Чиновники требуют взыскать с подрядчика 770 тысяч рублей неустойки за неисполнение обязательств по государственному контракту.
Контракт стоимостью 65,4 миллиона рублей был заключен сторонами 24 июня 2022 года. «Бизнес-Строй-Групп» взял на себя обязательства разработать проект реконструкции Краснодарского цирка. После реновации арена должна была получить возможность принимать представления на льду и на воде, на втором этаже здания должно было появиться еще одно фойе, а на прилегающей к цирку территории было запланировано появление плоскостного фонтана, автопарковок и зоны для активного отдыха.
Три месяца назад пресс-служба краевой администрации выступила с заявлением, что проект будет готов до конца 2023 года. И вот теперь дело в отношении подрядчика передано в суд.
Давайте посмотрим на Краснодарский цирк с высоты птичьего полета:
Ранее на этой неделе мы писали о том, что в Краснодаре ведется сбор средств на реставрацию лепнины на доме художника Леонида Сологуба, а на набережной Кубани снесли недостроенный особняк вице-губернатора Мурата Ахеджака.