С подрядчика ремонта Краснодарского цирка хотят взыскать 770 тысяч рублей

В Арбитражном суде Краснодарского края 4 марта состоится заседание по иску Главного строительного управления региона к предприятию «Бизнес-Строй-Групп» — об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Контракт стоимостью 65,4 миллиона рублей был заключен сторонами 24 июня 2022 года. «Бизнес-Строй-Групп» взял на себя обязательства разработать проект реконструкции Краснодарского цирка. После реновации арена должна была получить возможность принимать представления на льду и на воде, на втором этаже здания должно было появиться еще одно фойе, а на прилегающей к цирку территории было запланировано появление плоскостного фонтана, автопарковок и зоны для активного отдыха.

Три месяца назад пресс-служба краевой администрации выступила с заявлением, что проект будет готов до конца 2023 года. И вот теперь дело в отношении подрядчика передано в суд.