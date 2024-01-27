С подрядчика ремонта Краснодарского цирка хотят взыскать 770 тысяч рублей

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный цирк © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный цирк © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодарского края подали в суд на фирму «Бизнес-Строй-Групп» за срыв сроков реконструкции здания цирка в Краснодаре

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В Арбитражном суде Краснодарского края 4 марта состоится заседание по иску Главного строительного управления региона к предприятию «Бизнес-Строй-Групп» — об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Чиновники требуют взыскать с подрядчика 770 тысяч рублей неустойки за неисполнение обязательств по государственному контракту.

Контракт стоимостью 65,4 миллиона рублей был заключен сторонами 24 июня 2022 года. «Бизнес-Строй-Групп» взял на себя обязательства разработать проект реконструкции Краснодарского цирка. После реновации арена должна была получить возможность принимать представления на льду и на воде, на втором этаже здания должно было появиться еще одно фойе, а на прилегающей к цирку территории было запланировано появление плоскостного фонтана, автопарковок и зоны для активного отдыха.

Три месяца назад пресс-служба краевой администрации выступила с заявлением, что проект будет готов до конца 2023 года. И вот теперь дело в отношении подрядчика передано в суд.

Давайте посмотрим на Краснодарский цирк с высоты птичьего полета:

Ранее на этой неделе мы писали о том, что в Краснодаре ведется сбор средств на реставрацию лепнины на доме художника Леонида Сологуба, а на набережной Кубани снесли недостроенный особняк вице-губернатора Мурата Ахеджака.

Краснодар Строительство Суд Цирк

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