Краснодарцев приглашают на лекцию «Матрица: мы в ней или она в нас?»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 27 января пройдет лекция Киры Кац «Матрица: мы в ней или она в нас?»

Вместе с киноэкспертом слушатели попробуют разобраться, что не так с четвертым фильмом, узнают, какие пасхалки приготовили создатели, поймут, как сага Вачовски повлияла на наши жизни.

«Матрица» — серия научно-фантастических боевиков. Действие происходит в будущем, в котором реальность является симуляцией, созданной разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человечество. Тепло и электрическая активность их тел используются в качестве источника энергии. Хакера по прозвищу Нео вовлекают в повстанческую борьбу против машин.

Начало в 16:00. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, 26 января в Краснодаре пройдет лекция, посвященная взаимоотношениям детей и родителей «Семья и как в ней уцелеть». 

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Краснодарцев приглашают на лекцию «Матрица: мы в ней или она в нас?»
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