Краснодарцев приглашают на лекцию «Матрица: мы в ней или она в нас?»

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 27 января пройдет лекция Киры Кац «Матрица: мы в ней или она в нас?»

Вместе с киноэкспертом слушатели попробуют разобраться, что не так с четвертым фильмом, узнают, какие пасхалки приготовили создатели, поймут, как сага Вачовски повлияла на наши жизни.

«Матрица» — серия научно-фантастических боевиков. Действие происходит в будущем, в котором реальность является симуляцией, созданной разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человечество. Тепло и электрическая активность их тел используются в качестве источника энергии. Хакера по прозвищу Нео вовлекают в повстанческую борьбу против машин.

Начало в 16:00. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.