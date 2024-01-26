Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Счастливый Лазарь»
Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 28 января посмотреть и обсудить фильм «Счастливый Лазарь» (18+)
В глухой итальянской деревне Инвиолата живёт группа крестьян, выращивая табак для маркизы де Луна. Несмотря на упорный труд, их долг перед хозяйкой только растёт. Лазарь — молодой крестьянин, которым пользуются все окружающие. Летом в деревне появляется сама маркиза с сыном Танкреди. Однажды он уходит в горы, где скрывается в убежище, обустроенном Лазарем.
Фильм получил приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.
Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 300 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.
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