Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Счастливый Лазарь»

Краснодарский край

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  • © Фото Felix Mooneeram, unsplash.com
    © Фото Felix Mooneeram, unsplash.com

Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 28 января посмотреть и обсудить фильм «Счастливый Лазарь» (18+)

В глухой итальянской деревне Инвиолата живёт группа крестьян, выращивая табак для маркизы де Луна. Несмотря на упорный труд, их долг перед хозяйкой только растёт. Лазарь — молодой крестьянин, которым пользуются все окружающие. Летом в деревне появляется сама маркиза с сыном Танкреди. Однажды он уходит в горы, где скрывается в убежище, обустроенном Лазарем.

Фильм получил приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.

Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 300 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.

Как писали Юга.ру, 27 января в краснодарской галерее «Март» начнет работу совместная выставка живописцев Александра Сингура и Ольги Шишкиной.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Счастливый Лазарь»
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