Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Счастливый Лазарь»

В глухой итальянской деревне Инвиолата живёт группа крестьян, выращивая табак для маркизы де Луна. Несмотря на упорный труд, их долг перед хозяйкой только растёт. Лазарь — молодой крестьянин, которым пользуются все окружающие. Летом в деревне появляется сама маркиза с сыном Танкреди. Однажды он уходит в горы, где скрывается в убежище, обустроенном Лазарем.

Фильм получил приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.

Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 300 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.