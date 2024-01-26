РЖД пустит дополнительные поезда на праздничные дни февраля и марта

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Холдинг «РЖД» назначит дополнительные поезда на праздничные дни февраля и марта на самых популярных направлениях

Их пустят на сообщения с Москвой, Санкт-Петербургом, курортными городами Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

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Выходные ко Дню защитника Отечества будут с 23 по 25 февраля. В эти дни перевозить пассажиров около 2,3 тыс. регулярных и дополнительных поездов АО «ФПК». Пиковой датой выезда станет 22 февраля, обратно — 25 февраля.

Также увеличенный пассажиропоток прогнозируется 7 и 10 марта. Обеспечивать перевозки будут более 1,8 тыс. поездов. Всего в праздничные дни по сети отправят более 4 тыс. регулярных и дополнительных поездов.

Кроме того, на маршрутах Москва — Санкт-Петербург и Москва — Кострома будут курсировать сдвоенные составы «Ласточки».

Как писали Юга.ру, пассажирооборот Северо-Кавказской железной дороги вырос на 17% в 2023 году. 

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РЖД пустит дополнительные поезда на праздничные дни февраля и марта
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