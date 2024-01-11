Пассажирооборот Северо-Кавказской железной дороги вырос на 17% в 2023 году

Пригородный трафик вырос на 16% и составил 37,4 млн человек. Поезда дальнего следования перевезли 19,7 млн — на 17% больше, чем в 2022-м.

10 января сайт СКЖД сообщил , что в ее границах за 2023 год отправлено 57,1 млн пассажиров — это на 17% больше показателей 2022 года.

В 2023 году пассажирооборот на СКЖД составил 17,9 млрд пасс-км. В пригородных поездах пассажирооборот составил 1,3 млрд пасс-км, в дальних — 16,6 млрд пасс-км (все три показателя выросли на 17% к прошлому году).

Пассажиро-километр — единица измерения перевозок. Ее вычисляют умножением числа перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки в километрах.

В декабре 2023 года СКЖД перевезла 3,7 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в 2022-м. Пригородным сообщением воспользовались 2,5 млн человек (+11%), поездами дальнего следования — 1,2 млн (+13%).

Северо-Кавказская железная дорога — один из 16 территориальных филиалов РЖД. Она проходит по территориям Калмыкии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании, Ставропольского и Краснодарского краев и Ростовской и Волгоградской областей.