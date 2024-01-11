Пассажирооборот Северо-Кавказской железной дороги вырос на 17% в 2023 году

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2023 году СКЖД отправила 57,1 млн пассажиров

10 января сайт СКЖД сообщил, что в ее границах за 2023 год отправлено 57,1 млн пассажиров — это на 17% больше показателей 2022 года.

Пригородный трафик вырос на 16% и составил 37,4 млн человек. Поезда дальнего следования перевезли 19,7 млн — на 17% больше, чем в 2022-м.

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В 2023 году пассажирооборот на СКЖД составил 17,9 млрд пасс-км. В пригородных поездах пассажирооборот составил 1,3 млрд пасс-км, в дальних — 16,6 млрд пасс-км (все три показателя выросли на 17% к прошлому году).

Пассажиро-километр — единица измерения перевозок. Ее вычисляют умножением числа перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки в километрах.

В декабре 2023 года СКЖД перевезла 3,7 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в 2022-м. Пригородным сообщением воспользовались 2,5 млн человек (+11%), поездами дальнего следования — 1,2 млн (+13%).

Северо-Кавказская железная дорога — один из 16 территориальных филиалов РЖД. Она проходит по территориям Калмыкии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании, Ставропольского и Краснодарского краев и Ростовской и Волгоградской областей.

Как сообщали Юга.ру, за 11 месяцев 2023 года на Северо-Кавказской железной дороге люди чаще всего травмировались в Краснодарском крае.

Железная дорога Поезда РЖД Транспорт

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