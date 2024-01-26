В Анапе начнут строить самый большой в ЮФО экстрим-парк

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В 2024 году в Анапе появятся новые спортивные объекты

Так, на курорте начнут строить самый большой в ЮФО экстрим-парк на улице Таманской. В этом году введут в эксплуатацию центр пляжных видов спорта на Пионерском проспекте, водноспортивную гребную базу на реке Анапка, яхт-клуб в районе Малой бухты. Планируется начать строительство бассейна на Супсехском шоссе и теннисного центра в Императорском парке.

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В стадии проектирования есть несколько спортивных комплексов и ремонт бассейна в спортшколе. Кроме этого, в городе планируют создать Дворец эстетических видов спорта на Супсехском шоссе и Дворец молодежи. Разрабатывать план последнего начнут в этом году.

Как писали Юга.ру, Следственный комитет нашёл признаки мошенничества чиновников при строительстве Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске. Теперь СК предстоит выяснить, кто ответственен за срывы сроков возведения спортивного объекта.

Анапа Курорты и туризм

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