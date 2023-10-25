В Краснодаре в 2024 году хотят открыть «Дворец Самбо»

Власти Кубани рассказали о строительстве «Дворца Самбо» у краснодарского «Баскет-Холла»

Площадь трехэтажного «Дворца Самбо» — более 19,5 тыс. кв. метров. В период соревнований он будет принимать около 3,1 тыс. спортсменов, а в обычном режиме — 200. В дворце планируют провести международные соревнования по самбо в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Дворец Самбо» благоустроят в кластере «Город спорта», где находятся «Баскет-Холл», «Ледовый дворец», «Дворец водных видов спорта», учебно-тренировочные залы «Чемпион».

«Это один из первоочередных объектов кластера «Город спорта». Он будет предназначен для проведения соревнований по различным видам единоборств», — рассказал замгубернатора Кубани Александр Власов.



Сейчас на объекте:

устанавливают металлическое покрытие и кровлю арены;

монтируют инженерные сети;

укладывают тротуарную плитку.

Как писали ранее Юга.ру, 23 октября в Анапе открыли спортивный комплекс «Волейград Арена» площадью почти 8 тыс. кв. метров.