В аэропорту Сочи уронили и разбили перевозку с собакой при погрузке багажа. Замотали ее скотчем и отправили
В аэропорту Сочи 9 февраля сотрудники аэропорта уронили и сломали собачью перевозку, из-за чего пес оказался на взлетно-посадочной полосе
Хозяева собаки Финика летели из Сочи в Москву рейсом авиакомпании S7. Во время посадки им сообщили, что багажный отсек не отапливается и предложили пересесть вместе с питомцем на другой рейс.
Хозяин Финика рассказал в фейсбуке, что во время погрузки сотрудники аэропорта уронили клетку, у нее вылетела дверца и сломалась стенка, в результате пес оказался на ВПП. Грузчики замотали клетку скотчем, посадили собаку обратно и погрузили в багажный отсек. Хозяйка в свою очередь пожаловалась, что сотрудники авиакомпании не дали им проверить состояние собаки, а только показали фотографию клетки.
Когда самолет приземлился в аэропорту Домодедово, хозяевам пришлось долго ждать, чтобы им вернули питомца. На стойке авиакомпании у них приняли претензию, которую пообещали отправить почтой в Новосибирск, при этом собаку и клетку не осмотрели, извинений не принесли, помощь не предложили. Владельцы сами отвезли Финика в ветклинику, где серьезных проблем у пса не выявили, но пока он находится под наблюдением.
Представитель S7 позже написал под постом хозяина Финика, что авиакомпания сожалеет о ситуации. Там пояснили, что погрузкой и разгрузкой багажа занимаются службы аэропортов, «поэтому, к сожалению, от подобных ситуаций не застрахована ни одна авиакомпания».
«Однако, безусловно, ответственность перед пассажирами лежит на нас. И мы от нее не отказываемся. Готовы разобраться в произошедшем. Мы уже связались с аэропортом для уточнения деталей», — говорится в сообщении.
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В пресс-службе Международного аэропорта Сочи в свою очередь сообщили, что провели служебную проверку, а работник, по чьей вине произошел инцидент, уволен.
«Выяснилось, что повреждение клетки-переноски произошло из-за невнимательности сотрудника: двигаясь на небольшой скорости, он допустил опрокидывание переноски с тягача», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
В аэропорту добавили, что сожалеют о случившемся и готовы возместить ущерб и предоставить дополнительное обслуживание в бизнес-зале.
Сейчас к теме перелетов животных приковано особое внимание из-за инцидента, произошедшего в конце января. На борту самолета «Аэрофлота» из-за неправильной обработки багажа погибли два кота и еще одна кошка получила обморожение. После этого граждане потребовали изменить статус домашних животных с багажа на пассажира.
Член Госдумы Владимир Бурматов поддержал инициативу и направил обращение в Минтранс с просьбой пересмотреть действующие правила перевозки домашних животных авиакомпаниями.
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