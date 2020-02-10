В аэропорту Сочи уронили и разбили перевозку с собакой при погрузке багажа. Замотали ее скотчем и отправили

Хозяева собаки Финика летели из Сочи в Москву рейсом авиакомпании S7. Во время посадки им сообщили, что багажный отсек не отапливается и предложили пересесть вместе с питомцем на другой рейс.

Хозяин Финика рассказал в фейсбуке, что во время погрузки сотрудники аэропорта уронили клетку, у нее вылетела дверца и сломалась стенка, в результате пес оказался на ВПП. Грузчики замотали клетку скотчем, посадили собаку обратно и погрузили в багажный отсек. Хозяйка в свою очередь пожаловалась, что сотрудники авиакомпании не дали им проверить состояние собаки, а только показали фотографию клетки.

Когда самолет приземлился в аэропорту Домодедово, хозяевам пришлось долго ждать, чтобы им вернули питомца. На стойке авиакомпании у них приняли претензию, которую пообещали отправить почтой в Новосибирск, при этом собаку и клетку не осмотрели, извинений не принесли, помощь не предложили. Владельцы сами отвезли Финика в ветклинику, где серьезных проблем у пса не выявили, но пока он находится под наблюдением.